أوسكار96 | نجوم هوليوود يدعمون غزة على السجادة الحمراء
أعلن كلا من رامي يوسف والمغنية العالمية بيلي أيليش دعمها لغزة، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 96.
وضع العالمي رامي يوسف وبيلي أيليش شارة باللون الأحمر، التي تعبر عن مجموعة Artists4Ceasefire"، وتأتي بمطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن
وأطل رامي يوسف بزي عربي مكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.
تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.
تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي
أفضل فيلم
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
killers of the flower moon
maestro
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest
أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro
كولمان دومينجو - Rustin
بول جياماتي - The Holdovers
كيليان مورفي - Oppenheimer
جيفيري رايت - American Fiction
أفضل ممثلة
آنيت بينينج - Nyad
ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
ساندرا هولر - Anatomy of a Fall
كاري موليجان - Maestro
إيما ستون - Poor Things