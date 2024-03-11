أوسكار96 | نجوم هوليوود يدعمون غزة على السجادة الحمراء

أعلن كلا من رامي يوسف والمغنية العالمية بيلي أيليش دعمها لغزة، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 96.

وضع العالمي رامي يوسف وبيلي أيليش شارة باللون الأحمر، التي تعبر عن مجموعة Artists4Ceasefire"، وتأتي بمطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

وأطل رامي يوسف بزي عربي مكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.

تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي



أفضل فيلم



American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

killers of the flower moon

maestro

Oppenheimer

past lives

poor things

the zone of interest

أفضل ممثل

برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

أفضل ممثلة



آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things