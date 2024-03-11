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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أوسكار96 | نجوم هوليوود يدعمون غزة على السجادة الحمراء

بيلي ايليش من حفل
بيلي ايليش من حفل الاوسكار

أعلن كلا من رامي يوسف والمغنية العالمية بيلي أيليش دعمها لغزة، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته 96.

 

وضع العالمي رامي يوسف وبيلي أيليش شارة باللون الأحمر، التي تعبر عن مجموعة  Artists4Ceasefire"، وتأتي بمطالبة مجموعة من المشاهير وأعضاء صناعة الترفيه  بوقف إطلاق النار والتي توجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن

 

وأطل رامي يوسف بزي عربي مكون من جلباب باللون الأسود وفوقه سترة بنفس اللون.

 

 

تتواجد هند صبري في جوائز الأوسكار 96 لترشيح فيلمها بنات ألفة كافضل فيلم وثائقي طويل، وظهرت هند متألقة بفستان أسود طويل منسدل مع عقد من الألماظ.

 

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي 


أفضل فيلم 
 

American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie 
killers of the flower moon
maestro 
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest

 

 

أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

 

أفضل ممثلة 
 

آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

 

 

 

 

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