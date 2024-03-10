طرح فيلم Super Mario Bros في عام 2026 رسميًا

الاستفادة من نجاح فيلم The Super Mario Bros. لعام 2023، تطلق Nintendo وIllumination فيلم رسوم متحركة ثانٍ في السلسلة التي من المتوقع أن يتم إصدارها في 3 أبريل 2026. تأتي الأخبار من منشئ السلسلة Shigeru Miyamoto نفسه، الذي قام بتغريدها من Nintendo of America X يوم الأحد كجزء من احتفالات Mario Day المستمرة. التفاصيل ضئيلة حتى الآن، لكن مياموتو يقول إن الفريق "يفكر في توسيع عالم ماريو بشكل أكبر، وستكون لديه قصة مشرقة وممتعة".



بناءً على وصفه، لا يبدو أنه سيكون تكملة مباشرة للجزء الأول، على الرغم من أن ذلك لا يزال يتعين رؤيته. وفي مقطع فيديو إعلاني يضم أيضًا مياموتو، قال كريس ميليداندري من شركة Illumination إن الفريق يقوم بالفعل "بتصوير مشاهد القصة المصورة وتطوير تصميمات محددة لبيئات جديدة". الرسوم المتحركة ومن المقرر أن تبدأ قريبا. سيتم إصدار الفيلم التالي الذي تدور أحداثه في عالم Super Mario Bros. في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في 3 أبريل 2026 قبل وصوله إلى مناطق أخرى في وقت لاحق من ذلك الشهر.

حقق فيلم Super Mario Bros. نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر عندما تم إصداره في أبريل الماضي، ليصبح فيلم ألعاب الفيديو الأعلى ربحًا عند الافتتاح. وذكرت فارايتي أن الإيرادات وصلت إلى 1.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بحلول بداية يونيو. إذا لم تتح لك الفرصة لمشاهدة الفيلم في دور العرض - أو كنت متشوقًا لرؤيته على الشاشة الكبيرة مرة أخرى - ستعيد AMC Theatres فيلم The Super Mario Bros. إلى دور العرض هذا العام في 28 يونيو، حيث تم رصدها بواسطة GoNintendo.