«بسيطة» ببنك القاهرة تنجح فى تحقيق مستهدفاتها وتضم 9500 مرأة معيلة للشمول المالى

حققت مبادرة بسيطة نجاحًا متميزًا فى تمكين السيدات المُعيلات من الحصول على الخدمات المصرفية المتكاملة فى إطار تعاون مبتكر بين بنك القاهرة وهيئة كوبتك أورفانز،

وأسهمت الشراكة فى تحقيق نتائج إيجابية ما يؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة التى تهدف إلى خدمة الجمهور.

نجحت المبادرة فى ضم أكثر من 9500 من السيدات المُعيلات إلى منظومة الشمول المالى من خلال فتح حسابات حساب «وفر» بمستندات والإجراءات بسيطة استناداً على بالرقم القومى فقط كما تم إصدار بطاقات خصم مباشر وفتح خدمة الإنترنت البنكى لهم مجانًا، بالإضافة إلى رعاية وإنتاج بنك القاهرة لبعض المواد المرئية والتوعوية للجمهور عن كيفية استخدام ماكينات الصرف الآلى، كما قام بنك القاهرة بإرسال فروع البنك المتنقلة إلى المواقع التى لا تتميز بوفرة المواصلات أو الخدمات العامة.

أثنى محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة بتكامل أدوار فرق عمل الإدارات المختلفة داخل وخارج بنك القاهرة لدعم السيدات المُعيلات المشاركات بالبرنامج، مشيرًا إلى أن مشاركة بنك القاهرة فى المبادرة تأتى فى إطار جهوده المتواصلة تحقيقًا لأهداف الشمول المالى بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزى فى هذا الشأن لضمان وصول الخدمات المالية لمختلف الشرائح المجتمعية وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

مشيدًا بدور مبادرة «بسيطة» فى العمل على رفع الوعى المالى للسيدات المُعيلات وتدريبهن على استخدام الخدمات البنكية إيمانًا بدور المرأة كحجر الزاوية فى الأسرة ولمنحهن الشعور بالاستقلال فى إدارة ماليات الأسرة.

قال المهندس ميلاد ألفريد إن «مبادرة بسيطة ساعدت مجموعة عريضة من الأمهات والتى لم تتعرض مسبقًا لتجربة المعاملات المالية غير النقدية وأن ذلك يُعد إضافة إلى النتائج التى ترجو أن تحققها الجهات التنموية بخصوص شمول المرأة فى خطط الشمول المالى عالميًا، كما أنها تفتح المجال إلى رفع كفاءة الخدمات المالية لتحويل خبرة المستهلك من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية والأتوماتيكية».

وقد أظهر المشاركون فى المبادرة أداء استثنائيًا فى مساعدة السيدات المُعيلات على فتح الحسابات البنكية وفى معالجة المشكلات التى واجهت السيدات اللواتى لم تكن لديهن سابق خبرة التعامل مع النظام البنكى أو خدمات الصرف الآلى.