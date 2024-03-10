«الأهلى المصرى» يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر هيئتى الفيزا والماستر كارد

نجح البنك الأهلى المصرى للعام الحادى عشر على التوالى فى الحفاظ على إنجازه كأول بنك فى مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS للعام الحادى عشر على التوالى بنسخه الإصدار الجديد v4 وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولى الخارجى QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCISSC والذى يضم كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن قدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة تعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة فى الامتثال على مدار سنوات عديدة فى التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات والذى يعد مؤشر لكفاءة فريق العمل والقائمين على أنظمة البنك، مشيراً إلى نجاح البنك المستمر فى التوافق مع تطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات فى مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية فى البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى المساهمة بفاعلية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، فى ظل توجه القطاع المصرفى نحو الإسراع فى تنفيذ التحول الرقمى وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها إحدى أهم أولويات البنك.

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى سابق حصول البنك على الإصداراتV3.2/V.3.2.1 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة، مؤكدة أن الإصدار الجديد PCI DSS v4 يتضمن العديد من المعايير الجديدة للحماية ومواجهة التطورات فى مجال الاحتيال والاختراق وما أظهرته جائحة كورونا من تغييرات فى بيئة العمل بهدف زيادة وسائل التامين، وهو ما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والتى تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملاءه بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، تأكيدا على التزام البنك الأهلى المصرى بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التى تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية، وأضافت داليا الباز أن التوسع فى إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصارف الآلى ATM ونقاط البيع POS التى تغطى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامى من مقدمى الخدمة والشركات يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق تلك معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق فى الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها.

وتتضمن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجى الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات فى جميع أنحاء العالم، وهى المعايير التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دورى للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الإلكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.