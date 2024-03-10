فراشات جمباز رويال يحصدن ٢٦ ميدالية فى بطولة القاهرة للجمباز

حققت بطلات نادى رويال فى الجمباز ٢٦ ميداليه متنوعة متمثلة فى ٢٣ ميداليات ذهبية 3 ميداليات فضية فى بطولة القاهرة التى نظمتها منطقة القاهرة للجمباز فى الصالة المغطاة بنادى مدينة نصر خلال الفترة من ٤ الى ٩مارس٢٠٢٤.

وقد حصلت لاعبات جمباز الايروبك تحت سن ١١ و ١٠ و ٩ و٨ سنوات

جمعيهن ع المركز الأول والميدالية الذهبية وهن:

ريماس حسام الدين فاروق وليان خالد شعبان و تاليا مهند و ليلاس احمد و لارا عاصم و تالين محمد فوزي و يارا وليد فوزي و ملك مصطفى و مريم مصطفى ومريم محمد محي و ريماس احمد محمد و سيليا خالد شعبان.

كما حصلت لاعبات الجمباز الفني تحت ٦ و ٧ سنوات ع المركز الأول والميدالية الذهبية وهن:

رحمه حسين البسيوني و بيري محمد السيد و جميله محمد ابراهيم و فريدة خالد جمال و داليدا خالد شعبان و نور أحمد وكارما محمد نبيل و ليان محمد عبد المحسن و لي لي عمرو المندوه و مريم ايمن فتحي و ميرنا محمد السباعي

بينما حصلت تاليا خالد متولي و بلقيس احمد ابراهيم ع المركز التاني والميدالية الفضية، كما حصل اللاعب ادم خالد ع المركز التاني والميداليه الفضية.

يقود الجهاز الفنى محمد عبد اللاه، والمدربين احمد محمد السيد وأحمد فتحي و محمد الغزالي و حسين نبيل وعزت الدوماني و محمد عادل وأحمد جمال ، والمدربات : هدير ابراهيم وسهيله نسيم و ادارى الجمباز:احمد داود

تحت اشراف سيد حجازى مدير النشاط الرياضى بنادى رويال،و احمد القاضى نائب مدير النشاط الرياضى.