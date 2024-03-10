الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فراشات جمباز رويال يحصدن ٢٦ ميدالية فى بطولة القاهرة للجمباز

بوابة الوفد الإلكترونية

حققت بطلات نادى رويال فى الجمباز ٢٦ ميداليه متنوعة متمثلة فى ٢٣ ميداليات ذهبية 3 ميداليات فضية فى بطولة القاهرة التى نظمتها منطقة القاهرة للجمباز فى الصالة المغطاة بنادى مدينة نصر خلال الفترة من ٤ الى ٩مارس٢٠٢٤.
وقد حصلت لاعبات جمباز الايروبك تحت سن ١١ و ١٠ و ٩ و٨ سنوات 
جمعيهن ع المركز الأول والميدالية الذهبية وهن:
ريماس حسام الدين فاروق وليان خالد شعبان و تاليا مهند و ليلاس احمد و لارا عاصم و تالين محمد فوزي و يارا وليد فوزي و ملك مصطفى و مريم مصطفى ومريم محمد محي و ريماس احمد محمد و سيليا خالد شعبان.

كما حصلت لاعبات الجمباز الفني تحت ٦ و ٧ سنوات ع المركز الأول والميدالية الذهبية وهن:
رحمه حسين البسيوني و بيري محمد السيد و جميله محمد ابراهيم و فريدة خالد جمال و داليدا خالد شعبان و نور أحمد وكارما محمد نبيل و ليان محمد عبد المحسن و لي لي عمرو المندوه و مريم ايمن فتحي و ميرنا محمد السباعي 
بينما حصلت تاليا خالد متولي و بلقيس احمد ابراهيم ع المركز التاني والميدالية الفضية، كما حصل اللاعب ادم خالد ع المركز التاني والميداليه الفضية.
يقود الجهاز الفنى محمد عبد اللاه، والمدربين احمد محمد السيد  وأحمد فتحي و محمد الغزالي و حسين نبيل وعزت الدوماني و محمد عادل وأحمد جمال ، والمدربات : هدير ابراهيم وسهيله نسيم و ادارى الجمباز:احمد داود  
تحت اشراف سيد حجازى مدير النشاط الرياضى بنادى رويال،و احمد القاضى نائب مدير النشاط الرياضى.

الجريدة الورقية