قمة ليفربول والسيتي تنتهي بالتعادل الإيجابي

انتهت مواجهة ليفربول أمام نظيره مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

تقدم مانشستر سيتي في المباراة عن طريق جون ستونز في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد التمريرة المميزة من زميله دي بروين من ركلة ركنية.

بينما استطاع ماك أليستر تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، عقب تعرض المهاجم داروين نونيز للإصابة من قبل حارس السيتي إندرسون.

وشارك محمد صلاح بديلا في الدقيقة 61 بدلا من دومينيك سوبوسلاي، كما شارك أندرو أندرسون بدلا من كونور برادلي، وقدم الدولي المصري أداءا جيدا للغاية وصنع أكثر من فرصة، وكانت أخطرهم للكولومبي لويس دياز في فرصة هدف محقق لكن فشل اللاعب في وضعها بالشباك.

ورفع ليفربول رصيده للنقطة 64 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة، فيما يأتي اَرسنال في صدارة ترتيب البريميرليج بـ 64 نقطة، مستفيدًا بعدد الأهداف الأكثر المسجلة عن الريدز.

وبدأ مانشستر سيتي اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي - مانويل أكانجي - كايل وولكر.

خط الوسط: ستونز - رودري - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

فيما بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز