الكيك بوكسينج يدشن اللجنة العليا لمتحدي الإعاقة برئاسة البطل أحمد عبد اللطيف

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح، عن تدشين لجنة متحدي الإعاقة داخل الاتحاد والذي يأتي اتساقا مع خطط الدولة لدعم متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وحصولهم على كافة الفرص أسوة بأقرانهم.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إنه تم الاتفاق على تولي البطل المصري النقيب أحمد عبد اللطيف ضابط قوات الصاعقة المصرية الذى أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء، وتعرض لبتر قدمة، لرئاسة لجنة متحدي الإعاقة بالاتحاد.

وأكد أنه سيتم توفير كافة سبل الدعم للجنة برئاسة البطل المصري أحمد عبد اللطيف لمباشرة أعمالها على الفور والاضطلاع بدورها اللازم وفتح الباب أمام ضم اللاعبين المتميزين من ذوي الهمم وإتاحة الفرصة لهم لإثبات ذاتهم في رياضة الكيك بوكسينج.

وأضاف محمد صبيح، أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام جميع أبنائنا من متحدي الإعاقة من أجل الالتحاق باللجنة المخصصة لهم وتيسير كافة الإجراءات الخاصة في هذا الإطار.

من جانبه، ثمن البطل المصري، النقيب أحمد عبد اللطيف، تلك المبادرة من جانب الاتحاد المصري للكيك بوكسينج التي اعتبرها دعما كبيرا لمتحدي الإعاقة وفرصة لإظهار قدراتهم الفنية في رياضة الكيك بوكسينج التي تحظى بشعبية كبيرة وتعد من أشهر الألعاب النزالية.

وأكد أنه سيتم بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة من أجل نشر رياضة الكيك بوكسينج بين متحدي الإعاقة، حيث سيتم إقامة بطولة لهم يتم عبرها اختيار أفضل العناصر المتميزة للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في شهر يونيو المقبل في دولة البرتغال وتعد المشاركة الأولى في تاريخ مصر في بطولة العالم لمتحدي الإعاقة.

وأوضح البطل المصري النقيب أحمد عبد اللطيف، أن الفترة المقبلة ستشهد التنقيب عن أفضل العناصر التي يمكنها تمثيل مصر في المحافل الدولية والعمل على تطوير قدراتهم الفنية والبدنية ومساعدتهم على نيل الفرص التي يستحقونها بدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح.