كيشو: هدفي حصد ميدالية أولمبية وأشكر وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية

عبر محمد إبراهيم كيشو البطل المصري للمصارعة عن سعادته بعد حصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

قال محمد إبراهيم كيشو: “سعيد كثيرًا بتحقيق الميدالية الذهبية الثانية لي في دورة الألعاب الأفريقية، وأتمنى التوفيق لجميع اللاعبين وأن يحققوا الميداليات الذهبية“.

وتابع: “بعد العودة من غانا، سأشارك في معسكر مغلق بالإسكندرية من أجل الاستعداد والتجهيز الجيد للبطولة الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث إن هدفي الأكبر حصد ميدالية أولمبية“.

وواصل: “أن البطولة الأفريقية التي ستقام بالإسكندرية تعد الخطوة النهائية المؤهلة للأولمبياد، وأعد الجمهور المصري ببذل قصارى جهدي من أجل التتويج بميدالية أولمبية“.

واختتم كيشو حديثه قائلًا: “أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقدم لنا كافة الدعم والمساندة والتحفيز وأعده بحصد ميدالية أولمبية، كما أقدم الشكر لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على دعمها المستمر“.