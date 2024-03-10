غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية إدمو

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم القوافل الطبية بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية، حيث تنظم المديرية غدا الإثنين 11 مارس 2024 ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية إدمو إحدى قرى مركز ومدينة المنيا.

وذلك على مدار يومين متتاليين 11 و12 مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية إدمو، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان .

وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.