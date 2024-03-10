Oraimo تطلق ساعتها الرياضية الجديدة Watch 4 Plus بشعار صنع في مصر

أعلنت شركة أورايمو الرائدة في مجال الإكسسوارات الذكية، عن إطلاق ساعتها الرياضية الجديدة oraimo Watch 4 Plus والتي تم تصنيعها في مصر عبرخطوط إنتاج الشركة بمصنع وادي السيليكون بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و تأتي ساعة oraimo Watch 4 Plus الجديدة بمواصفات متميزة حيث تم تصنيعها في مصر وفقاً لأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم وبأسعار منافسة ، حيث تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي تتناسب مع كافة تدريبات اللياقة البدنية.

وقد تم تصميم Oraimo Watch 4 Plus بأناقة لمساعدتك على البقاء على اتصال وبصحة جيدة في حياتك اليومية، حيث تعد الساعة الذكية المثالية للأفراد المهووسين بالتكنولوجيا الذين يبحثون عن الأسلوب والأداء.

قال ايفان ليو مدير شركة أورايمو مصر: "إن oraimo مستمرة في خطتها للتوسع في إنتاج الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية في مصر عبر خطوط إنتاجها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، موضحًا أن هذا هوالمنتج الثالث التي تقوم أورايمو بإنتاجه في مصر منذ بداية التصنيع المحلي في سبتمبر 2023.

وأضاف ليو، أن شركة "oraimo" تقوم بتطوير خطوط الإنتاج بشكل مستمر من أجل إضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة والتي تساعد على توفير حياة ذكية للمستخدم ، مشيرًا إلى أن أورايمو لا تقدم إكسسوارات ذكية فقط ولكنها تقدم نظام حياة ذكية متكامل لمستخدميها تتنوع فيها المنتجات بين الإكسسوارات الذكية القابلة للإرتداء ومنتجات المنزل والعناية الشخصية.

وكشفت شركة أورايمو عن أهم الخصائص والموصفات التكنولوجية الحديثة التي وضعتها في ساعتها الجديدة oraimo Watch 4 Plus والتي تمثلت في:

شاشة أكبر وأكثر سطوعًا

تحتوي ساعة oraimo Watch 4 Plus على شاشة TFT مقاس 2.01 بوصة بدقة 240*282 وسطوع 500 شمعة في المتر المربع، وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع برؤية واضحة وحيوية لوجه ساعتك حتى في ضوء الشمس المباشر، كما يمكنك أيضًا تخصيص وجه ساعتك بموضوعات وألوان مختلفة لتناسب حالتك المزاجية وأسلوبك.

وتتميز ساعة oraimo Watch 4 Plus بإطار معدني وحزام أسود من مادة السيليكون يمنحها مظهرًا أكثر أناقة وتطورًا.

استقبل المكالمات من معصمك

تحتوي ساعة oraimo Watch 4 Plus على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين يسمحان لك بإجراء واستقبال المكالمات مباشرة من خلال الساعة نفسها، ويمكنك أيضًا استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الموسيقى والكاميرا وساعة المنبه والآلة الحاسبة والوظائف الأخرى، وبهذه الطريقة، يمكنك البقاء على اتصال دون إخراج هاتفك في كل مرة، كما يمكن مزامنة 100 جهة اتصال مستخدمة بشكل متكرر مع الساعة.

وبنفس وظيفة الاتصال بمفتاح واحد للمساعدة كما في ساعة Apple، يمكن للساعة الاتصال بالحالة الطارئة التي حددتها مسبقًا بمفتاح واحد في حالات الأزمات، مما يمنحك طبقة إضافية من الحماية.



تابع حالتك الصحية على مدار الساعة

تعتبر oraimo Watch 4 Plus أيضًا مساعدًا ذكياً لمتابعة صحتك، فهي تدعم مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة الأكسجين في الدم، ومراقبة ضغط الدم، ومراقبة معدل التنفس، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، وتتبع الدورة الشهرية، وما إلى ذلك، مما يساعدك على مراقبة حالتك الصحية في الوقت الحقيقي، كما يمكنك أيضًا إعداد تذكيرات للأنشطة الصحية اليومية مثل شرب الماء أو تناول الأدوية.

إن oraimo Watch 4 Plus ليست مجرد ساعة ذكية ولكنها أيضًا أداة لتتبع اللياقة البدنية، حيث تدعم أكثر من 100 وضع رياضي مثل الجري في الهواء الطلق، وجهاز المشي، وركوب الدراجات، والسباحة، والمشي لمسافات طويلة، واليوغا، وغيرها.

كما يمكن لساعة oraimo Watch 4 Plus تسجيل حالة التمرين بدقة مثل المسافة، والسرعة، والسعرات الحرارية المحروقة، و معدل ضربات القلب، وتوفر لك إحصائيات مفصلة عن أدائك، كما يمكنك أيضًا مشاركة بيانات تمرينك والمناظر الطبيعية التي تواجهها في الرياضة على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو Instagram.



حماية مثالية ضد الماء والغبار

وتتسم ساعة oraimo Watch 4 Plus بأعلى معايير المقاومة للماء والغبار IP68 وهو من أعلى المعايير العالمية في هذا المجال ، حيث خضعت ساعة أورايمو للعديد من الاختبارات الصارمة في مقاومة الغبار حتى انها تصلح للبيئة الصحراوية وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة ، بجانب مقاومتها للماء ما يجعلها ساعة عملية تتوافق مع مختلف بيئات العمل ومختلف أنواع الرياضات.



عمر بطارية أطول

تحتوي ساعة Oraimo Watch 4 Plus على بطارية ليثيوم بوليمر يمكن أن تدوم حتى 7 أيام من الاستخدام المتواصل، ويمكنك أيضًا شحنه بسرعة باستخدام الشاحن المغناطيسي الذي يدعم تقنية الشحن السريع، لذلك هى عملية خلال فترات السفر والرحلات.