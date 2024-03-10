AppGallery HUAWEI يطلق مكافآت لشهر رمضان

أعلن متجر AppGallery HUAWEI، أحد أفضل أسواق للتطبيقات في العالم، عن عروض خاصة لشهر رمضان والاستماع بتجربة لا تنسى.

وفي هذا الموسم الرمضاني، لن يقتصر متجر AppGallery على مجرد تقديم المكافآت فحسب، بل سيقدم أيضاً تجارب جذابة وممتعة للمستخدمين، حيث يصطحبهم في رحلة أخاذة على مدى شهر كامل مليئة بالأنشطة المشوّقة والمحفّزة والمحتوى الحصري. كما سيتمكن المستخدمون من المشاركة في العديد من الأنشطة المتنوعة والفوز بجوائز رائعة، ومن ضمنها أجهزة هواوي الرائدة وقسائم الاسترداد النقدي القابلة للاستبدال في تطبيقاتهم وألعابهم المفضلة.

يمكن للمستخدمين الانضمام إلى حملة "لڤلها" (Level Up) التي تشمل أكثر الألعاب رواجاً والحصول على مكافآت نقدية قيّمة بالإنفاق على تطبيقات وألعاب مختارة. كذلك، تقدم حملة "البحث عن الكنز" للمستخدمين تجربة مثيرة لاستكشاف الألعاب والتطبيقات وجمع القسائم والمفاتيح لفتح الصندوق والفوز بجوائز رائعة.

وبالنظر إلى ما سيزخر به من عروض وأنشطة عديدة ومتنوعة خلال شهر رمضان، فإن لدى متجر AppGallery بالتأكيد خيارات تتماشى مع ميول وتفضيلات الجميع. اكتشف عالماً من العروض الأخاذة، والتجارب المجزية، وأحدث التطبيقات والألعاب، وجميعها مصمّمة لتعزيز تجربتكم الرمضانية وجعلها أكثر تميّزاً.

تتوفر عروض متجر AppGallery الرمضانية لجميع المستخدمين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت والبحرين والعراق ومصر وتونس والمغرب.