كاسبرسكي تكشف عن الحيل السيبرانية للإيقاع بالمشاهدين في الأوسكار

من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسختها السادسة والتسعين لتكريم أفضل الأفلام للعام 2023، على مسرح دولبي بهوليوود في 10 مارس. ويتصدر القائمة فيلم "أوبنهايمر" بواقع 13 ترشيحاً، يليه الفيلمان Poor Things وKillers of the Flower Moon، بعد أن حظي كل واحد منهما بـ 11 و10 ترشيحات على التوالي.

ويسهم هذا الحفل في تعزيز اهتمام الناس إزاء الأفلام المرشحة بشكل كبير، وهي ظاهرة سيستغلها حتماً المحتالون السيبرانيون. وللاستفادة من الفضول المتزايد الذي يستشري بين الناس، يقوم المحتالون بإنشاء مواقع التصيد الاحتيالي التي تقدّم وعوداً للمهتمين بالوصول المجاني إلى هذه الأفلام الشهيرة. ونظراً لرغبتهم الشديدة بمشاهدتها، وشعورهم بالطمأنينة التامة وهم يتصفحون الشبكة، قد يجد المشاهدون أنفسهم محاصرين في هذه المواقع الخبيثة التي تفرض تهديداً حقيقياً، يتمثل بفقدان البيانات الشخصية بشكل كبير.

مواقع البث المزيفة

يقوم المحتالون بإنشاء مواقع بث مزيفة توهم الناس بفرصة الوصول إلى هذه الأفلام من خلال استغلالهم الشعبية المتزايدة للأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار. ويتم خداع المستخدمين للتسجيل للحصول على اشتراك من خلال تقديم معلومات بطاقاتهم الائتمانية، على افتراض أن هذه الخطوة تضمن لهم الوصول "المجاني" إلى تلك الأفلام. لكن ما يحدث لسوء الحظ، أنه بعد قيامهم بإدخال بياناتهم الشخصية، لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأفلام، بل تقع معلوماتهم الحساسة في أيدي المحتالين. وتؤدي هذه الممارسة الخادعة إلى تعرّضهم لمعاملات مالية غير مصرح بها، ويتكبّد الضحايا خسائر مالية حقيقية.



تنزيل الأفلام المزيفة

قد تمثل بعض المواقع الإلكترونية التي توهم المستخدمين بتنزيل الأفلام الشهيرة مصائد احتيالية حقيقية. وتوفر هذه المواقع خيارات تنزيل متعددة للأفلام، لكن حال النقر على تلك الروابط تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة أخرى موبوءة بالعمليات الاحتيالية، مثل الهدايا المالية المزيفة أو السحوبات الوهمية على الجوائز، ولن تبدأ عملية التنزيل على الإطلاق. وقد يؤدي التعامل مع هذه الصفحات إلى فقدان البيانات الشخصية وتهديد الأصول المالية.

ويقدم خبراء كاسبرسكي بعض الخطوات البسيطة التي تساعد المستخدمين في تجنب التصيد الاحتيالي:

التحقق من شرعية الموقع. قبل الدخول لمشاهدة الأفلام أو تنزيلها، ينبغي التحقق دائماً من مصداقية الموقع الإلكتروني. ويطلب من المستخدم البحث دائماً عن المراجعات والآراء التي يقدمها المستخدمون عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى المنصات الموثوقة التي توصي بها المصادر المشروعة.

الحذر من العروض الخادعة التي يصعب تصديقها. إذا كان أحد المواقع يتيح الوصول المجاني إلى الأفلام التي تعرضها دور العرض حالياً أو التي طرحت في الأسواق للتو، يرجّح أن تكون تلك العروض احتيالية. وإذا لاحظ المستخدم أن الوصول "المجاني" للفيلم يتطلب إدخال تفاصيل بنكية، ينبغي عليه التعامل مع مثل هذه المواقع بحذر شديد.

استخدام حل أمني موثوق. يطلب من المستخدم توفير الحماية لأجهزته عن طريق تثبيت برامج مكافحة الفيروسات والأدوات الأمنية الموثوقة لتصفح الشبكة، لقدرتها على اكتشاف مواقع التصيد الاحتيالي، وتقييد دخولها أو الوصول إليها، ما يساعد على تجنب المواقع الضارة التي قد تبدو مشروعة عند النظر إليها لأول مرة.