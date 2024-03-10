أڤايا تكشف للمؤسسات كيفية تمكين فرق عملها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

قال نضال أبو لطيف، رئيس شركة أڤايا العالمية، إن الشركة ترسم خارطة طريق للمؤسسات لدعم وتمكين فرق عملها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

أضاف أبو لطيف أن أڤايا حرصت خلال مشاركتها في ليب 2024 علة التواصل مع أكبر عدد من الشركاء والمؤسسات الداعمة للتحوّل في اقتصاد المملكة العربية السعودية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم التجارب التي تتطلّبها البيئة الاقتصادية الجديدة.

أشار إلى أنه بينما تتقدم المملكة نحو اقتصاد غير قائم على النفط، استغلت أڤايا فرصة مشاركتها الكبيرة في ليب لاستعراض الحلول التي تساهم في دعم التحوّل على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية. ولتوضيح أهمية هذه الحلول، استعرضت الشركة مجموعة من حالات الاستخدام التي تقدم حلولا للتحديات الداهمة التي تواجهها المؤسسات الكبيرة وسلّطت هذه العروض التوضيحية التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي، الضوء على قوة حلول "منصة تجربة العملاء الموحّدة" لتحسين تجارب العملاء والموظفين، فضلا عن دورها في تحقيق نمو الأعمال.

تابع أنه بينما تخوض المؤسسات السعودية غمار عملية التحوّل، فإنها تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتحسين عملية شخصنة التجارب، وإتاحة ميزة استشراف التطورات لدى العملاء. وكل هذا سيحدث من دون تعريض الأمن الرقمي أو الخصوصية للخطر. ولكنها تحتاج أيضا إلى أن تكون قادرة على الابتكار بالسرعة التي تناسبها، وتعزيز قدراتها الحالية مع الحفاظ على التجارب الراسخة التي بنتها بمرور الزمن. سنوضح في "ليب" كيف يمكن للمؤسسات تحقيق هذا التوازن الدقيق لتحقيق التحوّل في عملياتها والتجارب التي تقدمها، بما يتماشى مع رؤية 2030.