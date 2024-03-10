واتساب يطرح حزمة ملصقات جديدة لشهر رمضان

قال تطبيق واتساب إن شهر رمضان يعد شهرًا خاصًا للتقارب مع الأصدقاء وأفراد العائلة أثناء ممارسة العبادات، تبادل الزيارات العائلية والالتفاف حول وجبتيّ الإفطار والسحور، ويشجعنا على التواصل مع أحبائنا سواء القريبين منّا أو المتواجدين في أي مكان بالعالم.

للمساعدة في جعل التواصل أكثر متعة، أصدر تطبيق واتساب حزمة ملصقات جديدة مصممة لمساعدتكم على مشاركة تمنياتكم الطيبة في الوقت المناسب مع أقرب وأعز من لديكم.

جرب الملصقات المتوفرة الآن بنفسك بالنقر على أيقونة الملصقات في درج النص والضغط على الرمز + للعثور على جميع حزم الملصقات المتوفرة في السوق الخاص بكم.

كما هو الحال مع جميع رسائلكم الشخصية على واتساب، يتم تشفير الملصقات بالكامل، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءة رسائلكم.