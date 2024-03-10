استدعاء مريم ثابت للمشاركة مع منتخب سيدات الطائرة في دورة الألعاب الأفريقية

قرر عماد نوار المدير الفني لمنتخب سيدات الكرة الطائرة استدعاء لاعبة فريق وادي دجلة مريم ثابت للسفر إلى غانا للمشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية

وستحل اللاعبة مريم ثابت محل لاعبة النادي الأهلي دعاء محمد في مركز الإعداد ، حيث تعرضت والدة اللاعبة إلى حادث سير وتمكث علي إثره في العناية المركزة مما حال دون سفر اللاعبة ومرافقتها للمنتخب المصري المشارك في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

ومن جانبه قال حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة إن الاتحاد يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر اللاعبة مريم ثابت صباح غد الاثنين لتلحق بالمباريات .

وأضاف عابد قائلا أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر تعامل مع مع البعد الإنساني للاعبة دعاء ويتمني لوالدتها الشفاء العاجل

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة للسيدات قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بأكرا في غانا خلال الفترة من 8 وحتي 23 مارس الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كلًا من:

دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقي مدحت وأية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي