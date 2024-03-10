حصاد معرض ليب 2024 بالسعودية.. CIT تتعاون مع غرفة الرياض

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – راعي الصناعة الرقمية عن حصاد المشاركة فى المعرض بجناح مصرى ضم 21 شركة متخصصين فى تقديم حلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فاعليات معرض ومؤتمر ليب حيث تم تنفيذ العديد من الانشطة خلال فترة الحدث ومنها على سبيل المثال لا الحصر.

تم عقد اجتماعات تنسيقية مع غرفة تجارة وصناعة الرياض والاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة وتنفيذ لقاءات تشبيكية خلال الفترة القادمة فى كل من مصر والرياض لتحقيق التعاون والتكامل وتكوين التحالفات ما بين الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونظيراتها السعودية.

وقد تم تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الرسمية مع الوفود العربية المشاركة مثل وفد البحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى لقاءات جمعت الشركات المصرية مع عدة أطراف وعملاء دوليين،والذي من شأنه تعزيز تواجد الشركات المصرية في الخارج، كذلك تم توقيع ٨ إتفاقيات تعاون وشراكات مع شركات دولية وعدد ٢ شراكات بين الشركات المصرية

شركة كلاودسوفت5 مع كل من شركة ادراك السعودية وشركة Gulf Future Business البحرانية

كما قامت شركة ديجيتال بلانتس بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة KeyTime السعودية، كما وقعت شركة WAVZ مع الشركة السعودى AZM

وقعت شركة Intercom enterprise عدد من الشراكات مع كل من شركة Software AG الالمانية كما تمت الاتفاق على التعاون المشترك مع شركات اخرى مثل شركة SBM و شركة MDS وشركة جيزة العربية احدى شركات Solutions by STC

وعلى صعيد التعاون المشترك بين الشركات المشاركين قام عدد من الشركات بتوقيع شراكات ومنها شركة إشفاء مع EdgeCom وشركة ديجيتال بلانتس مع شركة ITZAIN

كما تم عقد لقاءت مع بعض الجهات العربية لتقديم خدمات وإستشارات متبادلة للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات الناشئة.