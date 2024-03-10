راية تفتتح ميجا ستور بالغردقة

أعلنت شركة راية للإلكترونيات، إحدى شركات راية للتجارة والتوزيع التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، افتتاح فرعها الجديد راية ميجا ستور بمدينة الغردقة على مساحة تبلغ نحو ١٠٠٠ متر مربع. يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التوسعية لراية للإلكترونيات، التي تستهدف تغطية 5 محافظات جديدة خلال عام 2024.

وعلق باسم مجاهد، الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، قائلاً: "بالتزامن مع احتفالنا بمرور 25 سنة على تأسيس شركة راية وبدء نشاطها في السوق المصرية، نتخذ خطوة توسعية جديدة على مستوى تجارة التجزئة، بنطاق محافظة البحر الأحمر ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك تزامناً مع أعمالنا الموسعة الموجهة لقطاعات الأعمال (B2B) بالمنطقة لا سيما قطاع السياحة، بشراكتنا مع أبرز الفنادق التي أمدّتها راية بأحدث تقنيات الإلكترونيات والأجهزة الكهربية كوكيل معتمد لأبرز العلامات التجارية".



وأضاف: "منذ أكثر من ربع قرن وعلى مستوى مختلف أعمالنا في مصر وإفريقيا، نحرص على تقديم خدماتنا في مجال تجارة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بمستوى فائق يواكب متغيرات السوق واحتياجات كافة شرائح العملاء، مما جعل راية مقصداً لأهم العلامات التجارية الراغبة في دخول السوق المصري، والتوسع فيه، والحصول على حصص سوقية مميزة بالمنطقة".

من جانبه قال هيثم ثروت، مدير عام شركة راية للإلكترونيات، إن "الشركة تستهدف تعزيز تغطيتها الجغرافية بنشر متاجر مجهزة على أعلى مستوى تحقق تجربة عملاء فريدة، ومن المرتقب تغطية كافة محافظات الجمهورية بأفرع متاجر راية خلال الأعوام القليلة المقبلة".

وأضاف ثروت: "يقدم الفرع الجديد لمتاجر راية بالغردقة تجربة تسوق استثنائية تواكب متطلبات العملاء؛ إذ يعد التطوير المستمر لتجربة العملاء أولوية قصوى داخل الفروغ وعبر قنوات التسوق عبر الإنترنت؛ من خلال موقع وتطبيق راية شوب، كما نطور بالتزامن حزمة خدماتنا المضافة والعروض التنافسية، وبرامج مكافأت العملاء، وأنظمة قنوات البيع الموحدة Omni-Channel التي من شأنها إتاحة منظومة مُحكمة تُسهل على العملاء الحصول على الخدمات من كافة قنوات البيع التابعة لمعارض شركة راية بنفس الكفاءة ودون التقيّد بالتوجه لأفرع بعينها، وخدمة العملاء الاحترافية، وخدمات ما بعد البيع".

وتابع ثروت: "تضمنت خطط التطوير الحالية مزيداً من التحسين لأنظمة الدفع المختلفة وحلول التقسيط، ونفخر حالياً بتقديم أسعار تنافسية - والتي تعد الأقل في فئتها بالجمهورية – فضلاً عن رفع الحد الائتماني للعملاء بالإضافة إلى تيسير إجراءات الموافقة على التمويل الاستهلاكي - كخطوة أخرى نحو تعزيز الشمول المالي لجميع العملاء".

وأضاف ثروت: "تضع راية كذلك خدمات ما بعد البيع على رأس أولوياتها؛ ومن ثم تتيح حزمة مميزة من الخدمات ذات الصلة؛ بدءًا من بطاقة ضمان راية، وخدمات راية Smart Care لصيانة الإلكترونيات والأجهزة من خلال فريق متخصص من الخبراء التقنيين، وصولًا إلى التواصل الدائم مع العملاء والاستماع إلى تعليقاتهم التي تساعد الشركة على تطوير خدماتها".