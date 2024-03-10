تعاون بين فيزا وويسترن يونيون لإحداث طفرة في نقل الأموال عبر الحدود

أعلنت اليوم شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن توقيع اتفاقية مدتها 7 سنوات مع شركة ويسترن يونيون، وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سيتمكن عملاء ويسترن يونيون من استقبال الأموال من عائلاتهم وأصدقائهم باستخدام بطاقاتهم المستوفية للشروط وحساباتهم المصرفية في 40 دولة موزعة على خمس مناطق مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية إصدار البطاقات، ودمج الخدمات المُقدمة من ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة بما في ذلك منتجات المخاطر. كما سيتاح لعملاء ويسترن يونيون إمكانية الحصول على بطاقات الدفع المسبق من فيزا في أسواق محددة، وتقدم هذه البطاقات حلاً مبتكرًا يربط بين العالم المادي والرقمي.

والجدير بالذكر أن كل من شركتي ويسترن يونيون وفيزا يعملان سويًا على تطوير برامج للصرف خاصة بالمنظمات الإنسانية والحكومات لدعم إيصال الأموال اللازمة أثناء الكوارث. وتهدف هذه البرامج إلى دعم مدفوعات الطوارئ ومدفوعات المساعدات الإنسانية، ومدفوعات المعاشات التقاعدية عبر الحدود ، وكذلك المزايا المحلية وتوزيع الأرباح.

وتعليقاً على هذا التعاون صرحت ملاك البابا - نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة بمصر قائلة: "دائما ما يبحث العملاء عن وسائل آمنة وفعالة لإرسال الأموال إلى الوطن لمساعدة عائلاتهم وأحبائهم، لذا يسعدنا توسيع تعاوننا مع شركة ويسترن يونيون لتوفير خدمة تحويل الأموال السريعة والآمنة والمريحة لعملائنا المقيمين في 40 دولة في خمس مناطق مختلفة حول العالم."

وأضافت البابا: "سيؤدي الدمج بين الانتشار العالمي لشركة فيزا والإمكانات الرقمية لشركة ويسترن يونيون إلى إحداث ثورة في كيفية إرسال العملاء للأموال واستقبالها في جميع أنحاء العالم. ونشعر بالفخر لتقديم حلول سريعة وفعالة خاصة بالمدفوعات عبر الحدود إلى مصر، نظرا للمساهمة الملحوظة لتحويلات الأموال في تعزيز اقتصاد البلاد."

ومن جانبه علق سام جواد، رئيس الأنظمة البيئية في ويسترن يونيون: "يعتمد الكثير من الأشخاص الطموحين في جميع أنحاء العالم على ويسترن يونيون للحصول على خدمات مالية مبتكرة وسهلة الوصول إليها وتتميز بالمرونة وذات قيمة ومحل لثقتهم. سيُمكّنا التعاون الاستراتيجي مع فيزا من تقديم منتجات وخدمات ذات فائدة كبيرة تساعد عملائنا على بناء حياة مليئة بالفرص لأنفسهم ولأحبائهم".



وتستند الاتفاقية إلى عمليات الدمج القائمة بالفعل لخدمات ويسترن يونيون في خدمة Visa Direct في عامي 2022 و2019، والتي مكّنت العملاء الأمريكيين والأوروبيين من استقبال وإرسال الأموال مباشرةً إلى حاملي بطاقات فيزا المستوفية للشروط في الخارج.