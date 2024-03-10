الحسيني: سعيد بمستوى الناشئين والشباب بالبطولة الأفريقية ومصر أصبحت قوة عظمى في السلاح

أعرب عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بنتائج مصر في بطولة أفريقيا للناشئين والشباب وتحت 15 سنة التي أقيمت خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وأكد الحسيني في تصريحاته عقب انتهاء البطولة بأن مصر أصبحت قوة عظمى في السلاح سواء على صعيد الصغار أو الكبار على الرغم من أن هناك العديد من حالات التجنيس في مختلف الدول الأفريقية بمختلف الأعمار.

وقال رئيس الاتحاد المصري بعد انتهاء المنافسات :"سعيد بالمستوى الفني لأبطال مصر للشباب والناشئين خلال البطولة، أصبحنا مسيطرين بشكل كامل على أغلب الميداليات على صعيد القارة الأفريقية، بطولة هذا العام أفضل بشكل نسبي عن نتائج العام الماضي".

وواصل:"الذي يسعدني أيضا هو عدم اعتمادنا على أسماء معينة، فالعام الماضي فاز محمد السيد بذهبية سيف المبارزة تحت 20 سنة، هذا العام نجح محمد ياسين في الفوز بها، نفس الأمر ينطبق على سلاح الشيش حيث فاز العام الماضي سهيل نوار وهذا العام فاز بها عبدالرحمن طلبة".

وأكمل:"هذا يعني أننا لدينا العديد من اللاعبين في كل فئة عمرية يمكنهم المنافسة على البطولة بشكل مستمر وليست مجرد طفرة من لاعب بعينه".

وتابع:"لدينا تراجع في نتائج سلاح الشيش للبنات على صعيد الفردي، على الرغم من الفوز بذهبية الفرق إلا أن في منافسات الفردي لم نتمكن من حصد الميدالية الذهبية ولذلك سيكون هناك وقفة لمعالجة الأخطاء وتصحيح المسار".

وعن تنظيم البطولة قال :"كل شئ مر بسلام والكل كان سعيدا بالتنظيم من الدول الأفريقية، المنافسات كانت تبدأ في مواعيد محددة وفقا لخريطة البطولة وهذا يعني أننا تمكنا من الخروج بالبطولة بالشكل المطلوب".

وأكمل:"سعيد بإتاحة الفرصة للاعبين تحت 15 سنة، الأعوام الماضية كنا نشارك بأعداد قليلة جدا في هذه الفئة العمرية بسبب تكلفة السفر وكنا وقتها نشارك ببعض اللاعبين واللاعبات الذين يمكنهم المشاركة تحت 17 سنة وتحت 15 سنة".

وأضاف:"ولكن هذا العام لدينا وفرة من اللاعبين الذين شاركوا في منافسات تحت 15 سنة للفردي حيث شاركنا بالعدد الكامل في كل سلاح وهذا شئ جيد لكي يكتسبوا بعض الخبرات".

وتابع:"مشاركة نفس اللاعب في مختلف الفئات العمرية قد يؤثر بالسلب في حالة عدم تطبيقها بالشكل السليم، لذلك بعض اللاعبين صغار السن الذين يشاركون مع المنتخب الأول مثل عبدالرحمن طلبة، نضع التركيز عليهم في مرحلة الكبار ويشاركون فقط في بعض البطولات للناشئين والشباب القليلة ولكن الأولوية دائما للمنتخب الأول".

وأردف:"هناك قرار مجلس إدارة حرصا على سلامة اللاعبين وعدم التأثير عليهم بالسلب، بأنه لا يجوز لأي لاعب أن يشارك في بطولة للناشئين وبطولة للكبار بشكل متتالي حفاظا على سلامتهم من الإصابات، فعلى سبيل المثال أحمد هشام لاعب منتخب سلاح السيف للناشئين شارك في بطولة أفريقيا للناشئين ولكنه لم يشارك بكأس العالم للكبار الأخيرة في المجر".

وعن أهداف الاتحاد الفترة القادمة قال:"حسمنا تأهلنا لدورة الألعاب الأولمبية لذلك أغلقنا صفحة التأهل وبدأنا نركز على بطولة العالم للناشئين في الرياض، وبعدها سنبدأ التركيز على الأبطال المتأهلين للأولمبياد ونتمنى أن نحصد ميدالية أولمبية تاريخية جديدة في باريس".

أما عن أهداف الاتحاد خلال بطولة العالم للناشئين القادمة قال الحسيني :"بالطبع سنسعى للحفاظ على ما حققناه العام الماضي، سيكون من الصعب تحقيق ميداليات أكثر لأن هناك بعض اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم هذه الفئة مثل محمد السيد وأدهم معتز الذين أنهوا مشاركتهم في فئة تحت 20 سنة وأصبحوا يشاركون على صعيد الكبار فقط، ولكن هناك أيضا بعض اللاعبين الذين يمكنهم تعويضهم".

يذكر أن مصر نجحت في اكتساح ميداليات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب بالقاهرة وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 65 ميدالية بواقع 28 ميدالية ذهبية، 15 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.