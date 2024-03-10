وزير الرياضة يُشيد بنتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج البعثة المصرية في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي، حيث نجحت البعثة في الحصول على 39 ميدالية متنوعة حتى إنتهاء المنافسات أمس، بواقع 23 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية.



أكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الإستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..



وأشار وزير الرياضة إلي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والعمل علي تذليل كل العقبات، وأثر ذلك في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز الذي يضاف إلى الرياضة المصرية.



وذكر الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات السيد الرئيس، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.



وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، والزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز، بينما حصدت اللاعبة دينا مشرف الميدالية الفضية في منافسات الفردي، وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: محمد البيلي، والزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي.



وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-تمكن الثنائى باسم أمين وشاهندة ناجي من حصد ذهبية منافسات المختلط للشطرنج السريع بعد أداء قوى خلال المنافسات.



بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-استطاع المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين، وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف منيع وزن 130 ك، بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، ومحمد مصطفى وزن 87 ك“.



وجاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة حتى الآن كالتالي:-نجح لاعبو المنتخب المصري للسباحة في حصد 9 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، ومروان القماش سباق 800 متر حرة، بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، ومنتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط، وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، وأحمد علي سباق 800 متر حرة“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات، وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات، بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك، وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

جدير بالذكر أن دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الـ 13 يشارك فيها نحو 5000 لاعب ومدرب، يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة، بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات، منها 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد وهي: (المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، والعاب القوى)، و7 ألعاب استعراضية.