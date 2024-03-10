اليوم.. ختام كأس العالم للخماسي الحديث بسباق تتابع المختلط بمشاركة محمد الجندي وملك إسماعيل

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بسباق تتابع المختلط حيث تستضيف مصر البطولة على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 5 إلي 10 مارس الجاري.



ومن المقرر أن يشارك الثنائي المصري محمد الجندي وملك إسماعيل في منافسات تتابع المختلط.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمنافسات السلاح ثم سباق الفروسية في تمام الساعة الثانية والنصف وخمس دقائق ظهرًا.

وبعدها تبدأ منافسات السباحة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا، وتختتم المنافسات بمسابقة الليزر - رن في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً وبعدها يتم توزيع الجوائز.



يذكر أن الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.