مباريات اليوم الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤ بالدوري المصري والقنوات الناقلة

تستأنف مساء اليوم الأحد مواجهات الجوله 16 من بطولة الدوري الممتاز المصري بمواجهتين ، الأولى تجمع فريق سموحة بنظيره سيراميكا كليوباترا ، والثانية تجمع الداخلية وبيراميدز.

ومن المقرر اذاعة مواجهتي اليوم بمسابقة الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الانديه والمنتخبات.

وتقام المواجهتين في توقيت واحد مع دقات الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

كانت منافسات الجولة ذاتها قد انطلقت أمس السبت بمواجهتين الاولى جمعت الجونة وبلدية المحلة وانتهت لصالح الأول بثنائية مقابل هدف ، والثانية جمعت بين الإسماعيلي والمقاولون العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

من المقرر ان تستأنف باقي مواجهات الجولة بعد غد الاثنين على ان تكون مؤجلات الجوله 15 من البطولة يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة الأهلي امام البنك الاهلي ولقاء الزمالك امام الجونة.