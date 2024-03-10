البعثة المصرية تحقق 39 ميدالية متنوعة حتى الآن بدورة الألعاب الأفريقية

تستمر البعثة المصرية في حصد الميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي .

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 39 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 23 ميدالية ذهبية و 8 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية.

وقد جاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة حتى الآن كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للسباحة في حصد 9 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الأول، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات.

حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، ومروان القماش سباق 800 متر حرة“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، ومنتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، وأحمد علي سباق 800 متر حرة“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-

توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لتنس الطاولة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة 8 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، والزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز“.

بينما حصدت اللاعبة دينا مشرف الميدالية الفضية في منافسات الفردي.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “محمد البيلي، والزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي“.

وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-

تمكن الثنائى باسم أمين وشاهندة ناجي من حصد ذهبية منافسات المختلط للشطرنج السريع بعد أداء قوى خلال المنافسات.

بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-

استطاع المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحقيق 6 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، وعبد اللطيف منيع وزن 130 ك“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، ومحمد مصطفى وزن 87 ك“.



وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا