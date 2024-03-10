يضم 600 عضو.. Activision أكبر اتحاد في ألعاب الفيديو

يستمر عدد العمال النقابيين في الشركات التابعة لألعاب الفيديو التابعة لشركة Microsoft في التزايد، وآخر مجموعة تنضم إلى المجموعة هي الأكبر حتى الآن. انضم ما يقرب من 600 من العاملين في مجال ضمان الجودة في Activision إلى عمال الاتصالات الأمريكية (CWA)، مما يجعلهم أكبر نقابة معتمدة في صناعة ألعاب الفيديو الأمريكية. وهم أيضًا أول العاملين في Activision الذين يتم تنظيمهم بموجب الاتفاقية المبرمة بين Microsoft وCWA. إذا كنت تتذكر، فقد وافقت Microsoft على احترام حق عمال Activision Blizzard في الانضمام إلى النقابات كجزء من جهودها للحصول على الموافقة التنظيمية لاستحواذها على مطور ألعاب الفيديو مقابل 68.7 مليار دولار.

وقال رئيس CWA، كلود كامينغز جونيور، إن مايكروسوفت أوفت بوعدها بالسماح للعمال بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون النقابة أم لا. كان جزء من تعهد مايكروسوفت عندما وافقت على إبرام اتفاق مع CWA هو أنها ستتبع نهجًا محايدًا خلال الحملة النقابية، وقالت الشركة إنها لن تتدخل أو تؤثر على أصوات الناس.

كان العنصر الآخر في اتفاقهم هو منح الموظفين إمكانية الوصول إلى "عملية مبسطة ومدعومة بالتكنولوجيا لاختيار ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى النقابة"، والتي تتضمن عدم الاضطرار إلى تقديم التماس إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل لإجراء انتخابات. في هذه الحالة، لم يكن على العمال سوى التوقيع على بطاقة تفويض نقابي أو التصويت عبر الإنترنت. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، صوت 390 عاملاً لصالح تشكيل النقابة، بينما عارضها ثمانية أشخاص. ولم يدلي نحو 200 آخرين بأصواتهم.

وفي أوائل عام 2023، اعترفت مايكروسوفت أيضًا بنقابة تضم 300 عامل لشركة Zenimax، المالكة لشركة Bethesda وواحدة أخرى من الشركات التابعة للشركة لألعاب الفيديو، والتي كانت الأكبر بالنسبة لصناعة ألعاب الفيديو في ذلك الوقت. انضم هؤلاء العمال أيضًا إلى النقابات بموجب العملية الأبسط التي أتاحتها اتفاقية الشركة مع CWA. بحلول نهاية العام، وافقت مايكروسوفت على توظيف 77 مقاولًا مؤقتًا لضمان الجودة كموظفين نقابيين بدوام كامل في Zenimax، وهو ما كان بمثابة فوز مرحب به للعاملين في صناعة تعاني من عمليات تسريح العمال.