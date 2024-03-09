عودة سام ألتمان إلى مجلس إدارة OpenAI

عاد سام ألتمان إلى مجلس إدارة شركة OpenAI، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إقالة الرئيس التنفيذي، وإعادته سريعًا إلى منصبه من الشركة التي أسسها. على الرغم من عودة ألتمان كرئيس تنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي في نوفمبر، إلا أن مجلس إدارة مؤقت أشرف على عودته والتحقيق اللاحق في سلوكه.

واكتمل التحقيق الآن، بحسب الشركة التي أضافت ثلاثة أعضاء جدد إلى مجلس إدارتها. تشمل الإضافات: الرئيس التنفيذي لشركة Instacart والمدير التنفيذي السابق لشركة Meta Fidji Simo، والمدير التنفيذي السابق لشركة Sony نيكول سيليجمان والدكتورة Su Desmond-Hellmann، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة Bill and Melinda Gates. سيبقى الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Salesforce، بريت تايلور، والخبير الاقتصادي لاري سامرز، والمؤسس المشارك لـ OpenAI جريج بروكمان، الذي عمل في مجلس الإدارة المؤقت المكون من ثلاثة مقاعد، في مناصبهم مع استمرار تايلور كرئيس.

يتوج هذا الإعلان عدة أشهر مضطربة بالنسبة لشركة الذكاء الاصطناعي، والتي هزتها الإطاحة المفاجئة بألتمان في الخريف الماضي.

وفي يوم الجمعة، نشرت OpenAI أيضًا ملخصًا للنتائج التي توصلت إليها شركة WilmerHale، وهي شركة محاماة استعان بها مجلس إدارة الشركة في ديسمبر 2023 لإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي أدت إلى إقالة ألتمان. على الرغم من ذلك، فإننا لسنا أقرب إلى معرفة السبب الدقيق وراء طرد ألتمان، الذي عاد إلى الشركة كرئيس تنفيذي في غضون خمسة أيام، من البداية.

وجاء في الملخص أن "ويلمرهيل [وجد] أن قرار مجلس الإدارة السابق لم ينشأ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المنتج أو أمنه، أو وتيرة التطوير، أو الموارد المالية لشركة OpenAI، أو بياناتها للمستثمرين أو العملاء أو الشركاء التجاريين". "بدلاً من ذلك، كان ذلك نتيجة لانهيار العلاقة وفقدان الثقة بين مجلس الإدارة السابق والسيد ألتمان." وخلص ويلمرهيل أيضًا إلى أن مجلس إدارة OpenAI السابق فصل ألتمان بشكل مفاجئ دون تقديم إشعار إلى "أصحاب المصلحة الرئيسيين"، ودون إعطاء ألتمان فرصة للرد على مخاوفه.

وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، قامت الشركة بمراجعة أكثر من 30 ألف وثيقة وأجرت عشرات المقابلات مع موظفي OpenAI بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلال الأشهر القليلة الماضية.