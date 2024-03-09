مسافرون في رمضان .. برنامج سياحي ترفيهي على راديو مصر يوميا في رمضان

عاطف عبد اللطيف يقدم وجبة سياحية وعادات رمضان حول العالم لمتابعيه على راديو مصر في رمضان





يقدم هذا العام الدكتور عاطف عبد اللطيف برنامجه "مسافرون في رمضان " بشكل جديد على راديو مصر بعد نجاحه في العديد من المحطات الفضائية والراديو في السنوات السابقة ومنها محطة الراديو موجة إف إم و قناة الحدث اليوم ".

وقال د. عاطف عبد اللطيف فى تصريحات له اليوم إن البرنامج يتم إذاعته يوميا خلال شهر رمضان في الساعة الثانية و خمسة واربعون دقيقة ظهرا ويعاد الساعة 7:45 صباحا.

و أوضح د. عاطف عبد اللطيف أن مسافرون في رمضان هذا العام سيسلط الضوء على المعالم السياحية في العديد من الدول وكذلك عادات وتقاليد رمضان لهذه الشعوب و عرض مبسط لمميزات كل دولة ومساحتها وما تتميز به وانشطتها الاقتصادية المختلفة .

و أشار إلى أن هدف البرنامج تسليط الضوء على السياحة وهو برنامج سياحى ثقافى ترفيهى اجتماعى وبمثابة نافذة للانفتاح على العالم الخارجى خاصة أن الجمهور أن الناس متشوق لمتابعة برامج ترفيهية وتثقيفية فى نفس الوقت بعيدا عن البرامج السياسية والتوك شو .

ومن الدول التى سيعرضها البرنامج مصر و السعودية والمغرب والهند والأرجنتين والبرازيل ونيجيريا وإيطاليا وجزر القمر وإيطاليا وكازاخستان وغيرها الكثير .

ومن جانب آخر أكد عاطف عبد اللطيف أنه يعد حاليا لتصوير فيلم قصير عقب أجازة عيد الفطر ويدرس حاليا أكثر من تجربة سينمائية جديدة لبدء العمل بها .