حفل فولكلوري بمسرح متحف الغردقة تزامنا مع الاحتفالات الروسية الشعبية

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الاحمر اليوم بمسرح متحف الغردقة حفل فولكلوري تنظمه جمعية المواطنات الروسيات بحضور القنصل العام فيكتور فوروباييف القنصل العام لروسيا الاتحادية بالغردقة وعدد من الجالية الروسية المقيمة بالمحافظة واللواء ايهاب شنن مدير عام ادارة شئون البيئة.

اعرب سليمان عن سعادته بالحضور مؤكدا ان هذه الاحتفالات تعبر عن شعور الامن والامان للجالية الروسية بالغردقه وتعلن الصلة الوثيقة واواصر المحبة والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين .

بدا الحفل بكلمة القنصل الروسي معبرا عن سعادته لاقامة الحفل الذي ياتي ضمن الاحتفالات الروسية الشعبية المرتبطة بتوديع فصل الشتاء معلنا شكره لمحافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفى لدعمه الكامل للجالية الروسية بالغردقة وتذليل اى عقبات او مشاكل تواجه الجالية المقيمة بالمحافظة او السياحة الروسية بوجه عام كما وجه الشكر لإدارة المتحف مؤكدا على اهميه التعاون المثمر بين المتحف والقنصلية الروسية لتنظيم الاحتفالية بهذا الشكل الذي يليق بالجالية الروسية المصرية المقيمة بالغردقة.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة ومجموعة من الرقصات والاغاني باللغتين الروسية والعربية بالاضافة الى فقرة من مسرح العرائس ومسابقات مشوقة للاطفال ...

كما اقيم علي هامش الحفل معرض للمشغولات اليدوية الدالة على تاثير البيئة والثقافة المصرية فى المنتجات الروسية .

هذا وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ٨ مارس ٢٠٢٤ استضافت محافظة البحر الاحمر و محافظة الاقصر و اسوان لمدة ١٠ ايام ٣٠ فنانة تشكيلية من ١٤ دولة مختلفة برعاية متحف الغردقة و من الدول المشاركة انجلترا و صربيا و روسيا بلغاريا تونس فلسطين المغرب الأردن و البانيا

وذلك في اطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها متحف الغردقة .

واستقبل الفنانات وليد علام المشرف العام علي متحف الغردقة و قام بتنظيم جولة ارشادية داخل المتحف و الاجابة علي جميع أسألتهم

و في نهاية الجولة اعربوا عن اعجابهم الشديد بالمتحف و بالعرض و النماذج الاثرية المتنوعة الموجودة بالمتحف وان المتحف منارة ثقافية شاهدة علي تفرد الحضارة المصرية علي مر العصور وذلك من خلال معروضاته التي تظهر عظمة الحضارة المصرية و تاريخها عبر العصور

و التقطوا الصور التذكارية