Apple تعيد حساب مطور Epic بعد يومين من حظره

عكست شركة Apple مسارها بشأن قرارها بحظر حساب مطور Epic Games بعد أن تبين أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا يبحثون في هذه المشكلة. ويعني هذا التحول أن Epic ستكون قادرة على جلب متجر التطبيقات الخاص بها إلى أجهزة iPhone وiPad في الاتحاد الأوروبي. سيكون الناشر أيضًا قادرًا على إعادة Fortnite بسهولة أكبر إلى تلك الأجهزة في الكتلة، بعد ما يقرب من أربع سنوات من قيام شركة Apple بطرد اللعبة من متجر التطبيقات بسبب معركة شراء داخل التطبيق (القرار الذي أثار صراعًا قانونيًا طويل الأمد) بين الجانبين).

وقال متحدث باسم شركة Apple لموقع Engadget: "بعد المحادثات مع Epic، التزموا باتباع القواعد، بما في ذلك سياسات DMA [قانون الأسواق الرقمية] الخاصة بنا". "ونتيجة لذلك، تم السماح لشركة Epic Switzerland AB بإعادة التوقيع على اتفاقية المطور وقبولها في برنامج Apple Developer."

وكتبت Epic في منشور مدونة محدث: "أخبرتنا شركة Apple والتزمت أمام المفوضية الأوروبية بأنها ستعيد حساب المطور الخاص بنا". "يرسل هذا إشارة قوية للمطورين مفادها أن المفوضية الأوروبية ستعمل بسرعة لفرض قانون الأسواق الرقمية ومحاسبة حراس البوابة. نحن نمضي قدمًا كما هو مخطط له لإطلاق Epic Games Store وإعادة Fortnite إلى iOS في أوروبا. فصاعدًا!"

قامت شركة Apple بقتل حساب مطور Epic في وقت سابق من هذا الأسبوع، مدعية أنه من غير المرجح أن تلتزم Epic بالاتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. ووصف محاموها شركة Epic بأنها "غير جديرة بالثقة بشكل يمكن التحقق منه".

من المؤكد أن الوجه المفاجئ لا علاقة له بالتقارير التي تفيد بأن المنظمين في الاتحاد الأوروبي يخططون لاستجواب شركة Apple بشأن الحظر. وزعمت Epic أن القرار كان "انتهاكًا خطيرًا لـ DMA". وبموجب هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ للتو، يتعين على شركة Apple السماح لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث على iOS في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال شركة Apple تجبر الشركات التي ترغب في أن يكون لها سوق تطبيقات خاص بها على iPhone على الالتزام بقواعدها.

وفي هذا الأسبوع أيضًا، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2 مليار دولار تقريبًا على شركة Apple بسبب قمع تطبيقات بث الموسيقى التابعة لجهات خارجية على متجر التطبيقات من خلال منعها من إخبار المستخدمين بأنه يمكنهم الاشتراك في خدماتهم في مكان آخر بتكلفة أقل مما لو قاموا بالتسجيل من خلال نظام التشغيل iOS. وكانت هذه أول غرامة يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة أبل، وثالث أكبر عقوبة مالية يفرضها الاتحاد على الإطلاق. أبل تستأنف الغرامة.

وبالنظر إلى العقوبات الأشد التي تواجهها الشركات لعدم الامتثال لـ DMA - ما يصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية - وإظهار الاتحاد الأوروبي استعداده لاستخدام قوته عند الضرورة، فليس من المستغرب أن تتراجع شركة Apple عن خردةها الأخيرة. مع ملحمة. وفي الواقع، قال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic، إن شركة Apple تراجعت عن تراجعها بعد "تحقيق سريع أجرته المفوضية الأوروبية".