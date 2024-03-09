تأخر موسم Fortnite الجديد لمشاكل تقنية

كما هو الحال دائمًا بين المواسم، قامت Epic Games بإيقاف تشغيل Fortnite في وقت مبكر من يوم الجمعة لإجراء بعض الصيانة وتجهيز اللعبة لجميع الأشياء الجديدة التي على وشك الاستمتاع بها. على الرغم من أن فترة التوقف تستغرق عادةً بضع ساعات، إلا أن Epic واجهت مشكلة أجبرتها على تأخير بدء الفصل الخامس من الموسم الثاني.

"مرحبًا جميعًا، لقد واجهنا مشكلة غير متوقعة أثناء الصيانة ونحتاج إلى تمديد وقت التوقف عن العمل لمدة 8 ساعات إضافية على الأقل،" هذا ما جاء في منشور الساعة 9:14 صباحًا بالتوقيت الشرقي على حساب Fortnite Status X. "نعتذر عن جعل الجميع ينتظرون وقتًا أطول من المعتاد للوصول إلى الفصل الخامس من الموسم الثاني من Battle Royale. يعمل الفريق على حل هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، وسنقدم تحديثًا آخر عندما يكون لدينا المزيد من المعلومات."

قدمت Epic تحديثًا في الساعة 4 مساءً، لإعلام المعجبين بأن العمل على إعادة اللعبة إلى الإنترنت مستمر. وقالت "سيكون اللاعبون قادرين على تنزيل نسخة محدثة من الإصدار v29.00 مسبقًا خلال 5 ساعات تقريبًا". "نحن ممتنون لصبركم ولا يمكننا الانتظار حتى يتمكن الجميع من المشاركة." وهذا يعني أن اللاعبين لن يتمكنوا من الانتقال إلى الموسم الجديد حتى الساعة 9 مساءً على الأقل، مما يعني أن لعبة Fortnite ستكون غير متصلة بالإنترنت لمدة 18 ساعة تقريبًا.



التأخير أمر مؤسف بعض الشيء لأن الموسم الجديد يبدو مقنعًا جدًا. يُطلق عليها اسم Myths and Mortals وهي تركز على الآلهة اليونانية. إلى جانب الحصول على جلود لأمثال أفروديت وميدوسا وبوسيدون من خلال بطاقة المعركة، يمكنك استخدام قوى أسطورية مثل صواعق زيوس وأجنحة إيكاروس. أضافت Epic بعض المناطق الجديدة المثيرة للاهتمام إلى الجزيرة أيضًا، بما في ذلك Mount Olympus وHades' Underworld. نسخة مخيفة من نهر Styx، الذي يحرسه سيربيروس، تؤدي إلى الأخير.