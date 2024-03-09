مدينتى يستعيد نغمة الانتصارات فى مرتفعات القطامية وسبورتنج يتمسك بصدارة دورى الجولف

استعاد فريق نادى جولف مدينتى توازنه ونغمة الانتصارات مجددا فى دورى الجولف وذلك بعد الفوز بالجولة السابعة للمسابقة التى اقيمت بملعب نادى جولف مرتفعات القطامية.

وخطف فريق مدينتى الفوز فى تلك الجولة من نظيره صاحب الصدارة سبورتنج بفارق 6 نقاط فقط حيث حقق الفريق 214 نقطة مقابل 208 لفريق سبورتنج.

واستعاد مدينتى الوصافة فى جدول الدورى مرة أخرى بعدما اوقف نزيف النقاط الذى تعرض له فى الجولتين الماضيتين وارتفع رصيده الى 540 نقطة وبفارق 30 نقطة عن المتصدر سبورتنج 570 نقطة وبنفس الفارق عن فرس الرهان الثالث وصاحب المركز الثالث بالم هيلز 510 نقطة .

ومازال فريق سبورتنج حامل لقب الدورى فى المواسم الثلاثة الماضية متمسكا بالبقاء على القمة رغم خسارته تلك الجولة بعدما جاء ثانيا خلال منافساتها بفضل خبرات لاعبيه الكبار.

ورغم تعثر بالم هيلز فى الجولة السابعة بعدما حل خامسا الا انه مازال محافظا على مركزه الثالث وعلى تواجده فى حلبة المنافسة ايضا.

وشهدت الجولة السابعة قفزة كبيرة لفريق الجزيرة من المركز السابع الى المركز الرابع بعدما حصل على 70 نقطة فى تلك الجولة ليرتفع رصيده إلى 400 نقطة متساويا مع نيو جيزة بنفس الرصيد .

بينما تراجع فريق اليجريا إلى المركز السادس برصيد 380 نقطة فيما تقدم فريق السخنة إلى المركز السابع 370 نقطة وتراجع القطامية ديونز الى الترتيب الثامن 360 نقطة واستمر صاحب الارض فى الجولة السابعة فريق مرتفعات القطامية فى المركز الاخير 250 نقطة.

شهدت الجولة السابعة تسجيل لاعبة فريق السخنة صوفى عيسى افضل نتيجة 40 نقطة وتلاها لاعب بالم هيلز زين ابو الخير 39 نقطة وكل من على فهمى وعمر طلعت مدينتى ومحمد وجدى سبورتنج 38 نقطة على الترتيب من الثالث الى الخامس.