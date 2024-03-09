وزير الرياضة يشهد النسخة الثانية من منتدى رياضين مصر "الطريق الى باريس 2024"

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثانية من منتدى رياضيين مصر Egypt Athlete forum، "الطريق باريس 2024" بحضور كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، السيد السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، الاستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الاولمبية المصرية، الدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الامريكية ونائبا عن الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.

شهد المؤتمر حضور عدد كبير من الأبطال الرياضيين من القطاع الرياضي والأبطال الأولمبيين والبارالمبيين المصريين، بالإضافة الى عدد من الشخصيات العامة وصناع القرار بالقطاع الرياضي في مصر والعالم، والعديد من نجوم الرياضة، سواء في الملاعب والإدارة وأيضا العديد من الشخصيات الإعلامية ورجال الأعمال، وعدد من الأبطال العالميين، بالإضافة إلى عدد من أصحاب القرار في المؤسسات الاقتصادية الهامة الراعية للاعبين.

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ان المؤتمر يعمل على دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر، وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط، علاوة على ضرورة تقديم يد العون سواء من الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لأبطالها، وتذليل العقبات التي تواجه أبطالنا المصريين، في طريقهم نحو حلم أولمبياد باريس 2024، إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر بإسم مصر في البطولات الدولية.

مشيرا الى ان المنتدي يعمل على اتاحة الفرصة لسماع وجهات نظر اللاعبين واللاعبات في مختلف الألعاب، وطرح الحلول لأغلب المشكلات التي تقف عائقا أمام أي رياضي وخاصة المبتدئين، بحضور عدد كبير من الأبطال من مختلف الألعاب والرياضات، في حلقات نقاشية موسعة من أجل الخروج باجندة توصيات تفيد الرياضيين والرياضيات.

وقد طرح المنتدى العديد من المشاكل المختلفة التي يواجهها الرياضيون مثل التغذية والصحة العقلية والرعاية والاحتراف، حيث من المنتظر أن يكون هناك العديد من الندوات والجلسات الحوارية مثل: ما يحتاجه الرياضيون، دور الدولة في دعمهم، الصعاب التي تواجهها المرأة في مشوارها الرياضي، كيف يسوق الرياضي لنفسه، كيفية الوصول إلى رعاة، كيف يحافظ الرياضيون على صحتهم النفسية والجسدية.

وأقيمت النسخة الأولى من منتدى الرياضين مارس 2023، بحضور موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري، سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، والوزير الأسبق الراحل العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من نجوم الكرة المصرية السابقين تقدمهم حسام غالي، وأدار الجلسة الختامية المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.