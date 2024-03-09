منتخب السباحة يحصد 9 ميداليات في أول أيام المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية
حصد لاعبو المنتخب المصري للسباحة 9 ميداليات في أول أيام مشاركاتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.
ووصل لاعبو منتخب السباحة أمس الجمعة إلى مدينة أكرا الغانية، حيث بدأوا اليوم السبت منافساتهم في دورة الألعاب الأفريقية لينجحوا في حصد 9 ميداليات متنوعة بينها 3 ذهبيات و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.
حصاد اليوم الأول للسباحة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية
وجاءت ميداليات السباحة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن كالتالي:
الميداليات الذهبية :
عبدالله نصر 200 متر فراشة رجال
نور الجندي 200 متر فراشة سيدات
مروان القماش 800 متر حرة رجال
الميداليات الفضية:
فريدة عثمان 100 متر حرة سيدات
لجين عبدالله 1500 متر حرة سيدات
منتخب مصر للتتابع 4*100 حرة مختلط
الميداليات البرونزية
عبدالله نصر 100 متر حرة
ياسمين عيسى 200 متر فراشة
أحمد علي 800 متر حرة