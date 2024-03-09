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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب السباحة يحصد 9 ميداليات في أول أيام المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

حصد لاعبو المنتخب المصري للسباحة 9 ميداليات في أول أيام مشاركاتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

ووصل لاعبو منتخب السباحة أمس الجمعة إلى مدينة أكرا الغانية، حيث بدأوا اليوم السبت منافساتهم في دورة الألعاب الأفريقية لينجحوا في حصد 9 ميداليات متنوعة بينها 3 ذهبيات و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

حصاد اليوم الأول للسباحة المصرية بدورة الألعاب الأفريقية

وجاءت ميداليات السباحة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن كالتالي:

الميداليات الذهبية :

عبدالله نصر 200 متر فراشة رجال
نور الجندي 200 متر فراشة سيدات
مروان القماش 800 متر حرة رجال

الميداليات الفضية:

فريدة عثمان 100 متر حرة سيدات
لجين عبدالله 1500 متر حرة سيدات
منتخب مصر للتتابع 4*100 حرة مختلط

الميداليات البرونزية

عبدالله نصر 100 متر حرة
ياسمين عيسى 200 متر فراشة
أحمد علي 800 متر حرة

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