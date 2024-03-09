رسميا.. 27 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة أفريقيا للمصارعة

أعلن الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود عن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة أفريقيا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 14 وحتى 19 مارس الجاري.

وقال العميد إبراهيم عادل مصطفي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة و مدير البطولة أن المنافسات ستشهد مشاركة 371 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 دولة أكدت مشاركتها في البطولة في جميع المراحل السنية.

وأوضح أن الاتحاد الدولي عين الرومانى روزفان عضو الاتحاد و المندوب الفني المغربي فؤاد مسكوت عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للأشراف على البطولة .

وكشف مدير البطولة أن الاتحاد المصري أنهى جميع الأجراءات الإدارية وأن الاتحاد الدولي أعتمد الشعار الرسمي للبطولة.