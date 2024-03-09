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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. خالد منيب يطلق أغنية "رمضان أهو جانا"

خالد منيب
خالد منيب

أطلق الفنان الشاب خالد منيب أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "رمضان أهو جانا" على موقع "يوتيوب" وكل المنصات تمهيداً لشهر رمضان المبارك 2024.

تفاصيل أغنية رمضان أهو جانا

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع خالد منيب وإنتاج منيب برودكشنز وتم تصوير الفيديو الكليب بواسطة المخرج الإنجليزي روب بانوكي.

ويستعد خالد منيب "ابن أخو الفنان الكبير عامر منيب" لطرح عددا من الأغاني على مدار العام ويأتي ذلك بعد نجاح آخر أغانيه "ناويلي على إيه" والتي حققت أكثر من 50 مليون مشاهدة وقدمها النجم تامر حسني في إحدى الحفلات مع خالد منيب.

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