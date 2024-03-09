وصول الفوج الخامس من البعثة المصرية إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

وصل الفوج الخامس من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية غانا 2023، والتي تقام في العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وضم الفوج الخامس من البعثة المصرية، منتخبات الجودو والملاكمة ومقدمة بعثة منتخب الكرة الطائرة.

وكان في استقبال البعثات المصرية، مسؤولي العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية.

الجدير بالذكر أنه وصل أمس الجمعة، بعثة منتخب مصر للسباحة، والتي ضمت 30 فرد على رأسهم فريدة عثمان ومروان القماش بطلي منتخب السباحة.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 19 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 12 ميدالية ذهبية و 3 ميداليات فضية و 4 برونزيات، وذلك في منافسات الكاراتيه وتنس الطاولة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأوليمبية الإفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.