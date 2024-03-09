السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يمدح مدربه يورجن كلوب

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن العديد من الأمور المتعلقة في مسيرته الكروية، وعن بعض الأمور المتعلقة بعلاقته مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

 

وقال صلاح: " يورجن كلوب يسمح للاعبين بالحصول على الحرية في اللعب والتعبير عن أنفسهم، ويُمكن لأي شخص أن يشعر بالحرية ويفعل ما يريد".

وتابع: " من الصعب تحديد ذكرى غالية معه لأننا نعمل معا منذ 8 سنوات|.

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول خلال المواجهة الأخيرة أمام سبارتا براج في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

وغاب صلاح عن الملاعب منذ إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، ليشارك في لقاء وحيد للريدز ثم غاب مرة أخري قرابة الشهر.

 

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