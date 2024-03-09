السيد سامي: فخور بنتائج سيف المبارزة ببطولة أفريقيا وحلم الميدالية الأولمبية يقترب

تحدث السيد سامي مدرب منتخب مصر لسيف المبارزة، عن سعادته بنتائج أبطال مصر خلال البطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقال السيد سامي :"لدينا خطة إعداد قوية فيما يخص منتخب سيف المبارزة على جميع المراحل بداية من الكبار وحتى تحت 15 سنة والبطولة الأفريقية الحالية أُثبتت ذلك سواء على صعيد البنات أو البنين".

وأكمل :"شرف كبير لنا وجود لاعب مثل محمد ياسين على صدارة التصنيف العالمي للناشئين تحت 20 سنة وغيره من اللاعبين الأبطال الذين نجحوا في رفع اسم مصر عاليا".

وواصل:" كنت أشعر بالفخر بتواجد 4 لاعبين لسيف المبارزة للناشئين في نصف النهائي وأيضا باقي المنافسات شهدت نهائيات مصرية خالصة على صعيد البنات والبنين بسيف المبارزة".

وتابع:"هناك جهود كبيرة مبذولة من جانب الاتحاد المصري للسلاح وهناك استمرارية تنفذ على أرض الواقع، كان هذا واضحا بعد أن نجحنا في حصد أفضل فريق للناشئين تحت 20 سنة العام الماضي وفوز بطلنا المصري محمد السيد بجائزة أفضل لاعب في العام لنفس الفئة العمرية".

وأردف:"الاتحاد المصري للسلاح لديه منظومة متكاملة وهناك تخطيط على أعلى مستوى، اللاعبون يحصلون على رعاية منقطعة النظير لم تحدث من قبل سواء مادي أو معنوي والنتائج دائما تعطينا مؤشرات للنجاح وأننا على الطريق الصحيح".

وعن الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية قال :"الاتحاد لديه طموح كبير جدا وأهداف محددة لنتائج اللاعبين في باريس، وهناك عمل شاق من جانب الأجهزة الفنية واللاعبين من أجل تحقيقها".

وأختتم :"الأحلام الآن أصبحت مشروعة، في الماضي كنا نحلم ولكن دون وجود الأدوات التي تساعدنا لتحقيق هذه الأحلام ولكن حلم تحقيق ميدالية أولمبية أصبح مشروعا ولدينا يقين أننا ".