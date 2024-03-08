أفشة يضيف الثاني للأهلي في الزمالك بنهائي كأس مصر

تقدم الأهلي على الزمالك بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، بنهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

جاء الهدف بقدم النجم محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة بينما سجل النجم الدولي إمام عاشور هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر على حساب فريق إنبي بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد في نصف النهائي، بينما تأهل الزمالك للنهائي على حساب بيراميدز بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي 3-3.