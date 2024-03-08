نيويورك تايمز تتخذ إجراءات صارمة ضد نسخ Wordle

كان هناك الكثير من نسخ Wordle حتى قبل أن تشتري صحيفة نيويورك تايمز النسخة الحقيقية في عام 2022، لدرجة أنها أصبحت مشهدًا شائعًا في متاجر التطبيقات. يبدو أن The Times كانت تحاول التخلص من أعداد نسخ Wordle المقلدة مؤخرًا، وكانت ترسل إشعارات الإزالة بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية إلى مطوريها. وفقًا لتقارير 404 Media، فإن الإشعار الأخير الذي أرسلته المؤسسة الإخبارية يمكن أن يزيل ليس فقط اللعبة المستهدفة نفسها، ولكن أيضًا الآلاف من البدائل والنتائج الجانبية الأخرى.

تم تقديم أحدث إشعار بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية للتايمز ضد تشيس واكرفوس، الشخص الذي يقف وراء نسخة Wordle تسمى "Reactle". قال المنشور في إشعاره إن GitHub يجب أن يحذف المستودع المخالف ومئات المستودعات المتشعبة المستندة إليه. قام Wackerfuss بالفعل بإزالة صفحة GitHub الخاصة بـ Reactle - وأخبر 404 Media أن الأمر لا يستحق الدخول في معركة قانونية مع صحيفة نيويورك تايمز وقام بحذف مستودعه للتو. وفقًا للنشر، تم تشعبه 1900 مرة قبل إزالته وتم استخدامه لإنشاء إصدارات من Wordle بعشرات اللغات المختلفة، بالإضافة إلى إصدارات فرعية ذات تطورات مختلفة. حولت بعض هذه المنتجات العرضية Wordle إلى ألغاز كلمات متقاطعة وألعاب ثنائية اللاعبين، بينما حولتها أخرى إلى ألعاب تخمين تستخدم الرموز التعبيرية والرموز الأخرى بدلاً من الحروف والكلمات.

بناءً على طلب الإزالة الذي أرسلته صحيفة The Times إلى Reactle، تطالب الصحيفة بملكية اسم Wordle، بالإضافة إلى آلياته. "تتضمن حقوق الطبع والنشر الخاصة بـ The Times's Wordle العناصر الفريدة للعبتها ذات الشعبية الكبيرة، مثل الشبكة 5 × 6، والبلاط الأخضر للإشارة إلى التخمينات الصحيحة، والبلاط الأصفر للإشارة إلى الحرف الصحيح ولكن المكان الخطأ داخل الكلمة، ولوحة المفاتيح مباشرة أسفل الشبكة "، حسبما ورد، تمت قراءة إشعار قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية. "يتم نسخ طريقة اللعب هذه تمامًا في المستودع، ويقوم المالك بإرشاد الآخرين حول كيفية إنهاء اللعبة وإنشاء لعبة كلمات متطابقة." نظرًا لأن Wordle له فرضية بسيطة جدًا، على الرغم من ذلك - فقد تمكنت بسهولة من إنشاء لعبة تخمين كلمات أبسط ولكن مماثلة عندما أخذت دورة برمجة أساسية - من المحتمل أن طلب الإزالة هذا لن يوضح نهاية نسخه وبدائله.