ريفيان توقف بناء مصنعها بتكلفة 5 مليارات دولار لتوفير المال

قضت Rivian عمومًا يومًا جيدًا بالأمس، حيث أطلقت سيارة R2 SUV جنبًا إلى جنب مع سيارة R3 الكروس أوفر المفاجئة وعربات الكثبان الرملية R3X التي قوبلت بإشادة عامة. ومع ذلك، فقد تم دفن الأخبار التي تفيد بأن شركة صناعة السيارات ستوقف إنتاج مصنعها في جورجيا الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار من أجل توفير المال، مدفونًا في هذا البيان الصحفي.

بدلاً من بناء R2 في جورجيا كما كان مخططاً له في الأصل، ستبدأ الشركة في إنتاج سيارة الدفع الرباعي الكهربائية في مصنعها الحالي في نورمال بولاية إلينوي. وقالت الشركة: "إلى جانب التخفيض الكبير في مقدار رأس المال اللازم لطرح R2 في السوق، تعتقد الشركة أن هذا النهج يقلل بشكل كبير من المخاطر التي تهدد الإطلاق والمنحدر المرتبط به".

وستسمح هذه الخطوة أيضًا لشركة Rivian بطرح R2 في السوق قريبًا، في النصف الأول من عام 2026، مع توفير 2.25 مليار دولار للشركة من الإنفاق الرأسمالي على المدى القصير. وهذا أمر مهم لأنه كان يستهلك الأموال مؤخرًا، وفقًا للتقارير الأخيرة.

سيتم في النهاية تصنيع Rivian R3 وR3X في مصنع الشركة بجورجيا

استوديو إليوت روس

من بين جميع الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية التي ظهرت مؤخرًا، كانت Rivian واحدة من أكثر الشركات الواعدة بفضل الاستثمارات الكبيرة من Amazon وFord وغيرهما. كما تم الإشادة على نطاق واسع بشاحنة البيك أب الكهربائية R1T وR1S SUV الخاصة بالشركة لتصميماتها الجذابة ونطاقها الصحي والمزيد.

ومع ذلك، فإن تكثيف شركة ناشئة في مجال السيارات ليس بالأمر السهل، خاصة في سوق كان قاسيًا على السيارات الكهربائية في الآونة الأخيرة - حيث شعرت شركة Tesla القوية بالضرر. ليس من المفيد أن يواجه المنافسون في الشركات الناشئة مثل Fisker مشكلات خطيرة في التدفق النقدي، حيث قد يخيف ذلك المستهلكين الذين يشعرون بالقلق من العلامات التجارية للمركبات الكهربائية غير المختبرة.

واختارت شركة ريفيان جورجيا لتكون الموقع لمصنعها الثاني للسيارات الكهربائية في عام 2021، حيث تلقت ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الحوافز الحكومية. وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها تأمل في نهاية المطاف في إنتاج 400 ألف سيارة كهربائية هناك سنويًا. ومع تغييرات المصنع، ستعمل منشأة نورمال بولاية إلينوي على زيادة طاقتها إلى 215000 وحدة سنويًا عبر R1T وR1S وEDV وRCV وR2.

ولا يزال موقع جورجيا في الصورة، لكن ريفيان قالت فقط إن البناء سيستأنف في وقت لاحق. وقالت في بيان: "يظل مصنع ريفيان في جورجيا جزءًا مهمًا للغاية من استراتيجيتها لتوسيع نطاق إنتاج R2 وR3".