فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الخوارزمية التي توصي بمقاطع الفيديو

يعمل Meta على تجديد الطريقة التي يوصي بها Facebook بمقاطع الفيديو عبر Reels، والمجموعات، وموجز Facebook الرئيسي، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشغيل خوارزمية توصية الفيديو الخاصة به، حسبما كشف رئيس Facebook Tom Alison يوم الأربعاء. قامت أكبر شبكة اجتماعية في العالم بالفعل بتحويل Reels، منافسها TikTok، إلى المحرك الجديد، وتخطط لاستخدامه في جميع الأماكن داخل Facebook التي تعرض الفيديو - موجز Facebook الرئيسي والمجموعات - كجزء من "خريطة طريق التكنولوجيا" حتى عام 2026 وقال أليسون في مؤتمر مورجان ستانلي للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو.

لقد جعلت Meta التنافس مع TikTok أولوية قصوى منذ أن بدأ التطبيق، الذي يقدم مقاطع فيديو رأسية ومعروف بمحرك التوصيات القوي الذي يبدو أنه يعرف بالضبط ما الذي سيبقي المستخدمين مدمنين، في زيادة شعبيته في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية. سنين. وكشفت أليسون أنه عندما اختبر فيسبوك محرك التوصيات الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام Reels، ارتفع وقت المشاهدة بنسبة 8 إلى 10 بالمائة تقريبًا. وقال أليسون: "ما أخبرنا به ذلك هو أن بنية النموذج الجديد تتعلم من البيانات بكفاءة أكبر بكثير من الجيل السابق". "لذلك كان ذلك بمثابة إشارة جيدة تقول، حسنًا، نحن نسير على الطريق الصحيح."

حتى الآن، استخدم فيسبوك محركات توصية فيديو مختلفة لـ Reels، والمجموعات، وموجز Facebook. ولكن بعد رؤية النجاح مع Reels، تخطط الشركة لاستخدام نفس المحرك الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في جميع هذه المنتجات.

قال أليسون: "بدلاً من تشغيل Reels فقط، نحن نعمل على مشروع لتشغيل نظام الفيديو البيئي بأكمله باستخدام هذا النموذج الفردي، وبعد ذلك يمكننا إضافة منتج توصيات الخلاصة الخاص بنا ليتم تقديمه أيضًا بواسطة هذا النموذج". "إذا قمنا بهذا بشكل صحيح، فلن تكون التوصيات أكثر جاذبية وأكثر صلة فحسب، بل نعتقد أن استجابتها يمكن أن تتحسن أيضًا."

تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية Meta لدمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها بعد أن تفجرت التكنولوجيا مع إطلاق ChatGPT من OpenAI في نهاية عام 2022. وتنفق الشركة مليارات الدولارات لشراء مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA باهظة الثمن المستخدمة في وقال زوكربيرج في مقطع فيديو في وقت سابق من هذا العام، إنه يقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.