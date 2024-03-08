منتخب مصر للسيدات يحصد ذهبية الفرق في تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية

فاز منتخب مصر للسيدات بذهبية الفرق في تنس الطاولة بدورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

وفاز منتخب مصر على نيجيريا بنتيجة 0-3 للفريق الذي تكون من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي.

وكان تأهل المنتخب المصري للسيدات لتنس الطاولة إلى الدور النهائي، بعد تحقيق الفوز أمس على نظيره منتخب تونس بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي.

يذكر أن منتخب مصر لسيدات تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/0 في ربع النهائي.

وحققت مصر 5 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا حتى الآن في تنس الطاولة، حيث حققت هنا جودة ذهبية بجانب فضية لدينا مشرف، وحقق عمر عصر ذهبية، بجانب محمد البيلي ميدالية برونزية، والميدالية الذهبية في منافسات الفرق السيدات ليرتفع رصيد مصر لـ 12 ميدالية بينهم 8 ذهب و 2 فضة و 2 برونز.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.