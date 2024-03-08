تترات رمضان 2024| لينا شاماميان تُغني حكايات "جودر"

أعلنت الفنانة لينا شاماميان غناءها لحكايات مسلسل “جودر”، الذي يشارك في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر.

حكايات مسلسل جودر مأخوذة من حكايات ألف ليلة وليلة، وتدور أحداثه حول جودر تاجر السمك والتي تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، وتبدأ بإنجاب تاجر كبير يدعى عمر 3 أطفال، سالم وجودر وسليم.

تفاصيل أغنية ياترى لينا شاماميان

كانت أخر أغاني لينا شاماميان من خلال “ياترى” التي سجلت أكثر من20 ألف مشاهدة على يوتيوب، وغنتها لينا بعد وفاة والدتها، وتقول كلماتها “عشبّاك المسا، ناديت القمر و عشبّاك الفجر ... و دّعتو بغنية وشو بتشبهني هيّ محتارة متل النجمة وين تروح ... تتخبّى عالأسطوح ؟.. تنطر قمرها يردّلها الروح؟ يا ترى يا ترى ..... بعدو شباكي ناطر السهرة يا ترى يا ترى .... بينطرنا العشق لبكرة ؟ يا ترى يا ترى .... لساني النجمة و بعدَك قمرا ؟ يا ترى يا ترى ... حتحبني بعد النطرة ؟ حكايتنا قصة ليل ... بدي عبكّير قمرو كان هلال ... غنّى موال و للنجمة هدّا البال تمرجحنا عحبالو، مشي ... ما قال متل الغيمة حَ نروح .. أو يحيينا عشق يداوي جروح ؟ ”