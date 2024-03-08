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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر يعقد محاضرة ختامية للاعبين قبل موقعة الزمالك

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة، استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء اليوم على لقب كأس مصر.

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ويناقش المدير الفني للفريق آخر التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

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