الزمالك يستعين بخطة فيريرا لمواجهة المارد الأحمر في نهائي الكأس

يدخل الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم في نهائي بطولة كأس مصر بهدف الفوز بأول لقب فى عهد البرتغالى جوزيه جوميز بعد أن استعد للقاء جيدا بالسفر إلى المملكه العربيه السعوديه مبكرا لزيادة نسبه تركيز اللاعبين وأدى تدريباته بالعاصمه الرياض ثلاث مرات قام خلالها المدير الفنى بتجربة عدة طرق اللعب وحرص جوميز على إجراء عدة إتصالات مع مواطنه وأستاذه جيسفالدو فيريرا المدرب الأسبق للاستفاده والاستعانة بخبراته فى الخطة التى يمكن أن تحقق له الفوز على الغريم التقليدي.

ووضح من خلال التدريبات أن جوميز سيلعب بخطه متوازنه تعتمد فى المقام الأول على تأمين الدفاع من منطقة وسط الملعب مع مراقبه جيده لمفاتيح لعب المنافس مع التركيز على استغلال الهجمات المرتده السريعه.

قرر المدير الفني الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبره ضمن التشكيل الأساسي خصوصا عبد الله السعيد وشيكابالا وحمزه المثلوثي وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح مع وجود بعض العناصر الشابه.

وحرص جوميز على التركيز أيضا فى التدريبات على النواحي التكتيكيه وألقى عدة محاضرات فنية على اللاعبين

وشهدت المحاضرات التي استمرت لعدة دقائق شرح العديد من التعليمات والأفكار الفنية والخططية للاعبين

و قام جوميز بتكليف بعض اللاعبين بعدة مهام خاصة داخل أرضية الملعب، يتم تنفيذها خلال المران كما حرص المدير الفني على عقد اجتماعات فرديه مع عدد من نجوم الفريق للتحدث معهم عن أدوراهم فى المواجهه خصوصا عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وحمزه المثلوثي.