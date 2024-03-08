الأهلي يتحدى الإصابات ويحلم بالحفاظ على لقب كأس مصر

يخوض الأهلي مباراة نارية مساء اليوم الجمعة أمام غريمه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر باحثاً عن الحفاظ على اللقب الذي حققه بالفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1 في نهائي النسخة الأخيرة.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحدي في وجه الإصابات التي ضربت عناصر الفريق الأحمر وأفقدته العديد من النجوم الكبار على رأسهم محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض لخلع في الكتف وأجرى جراحة في ألمانيا بجانب المالي أليو ديانج الذي خضع لجراحة باستئصال جزء من غضروف الركبة.

ويغيب عن الأهلي أيضاً المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي للإصابة بشد في العضلة الخلفية بجانب الشكوك حول جاهزية أحمد نبيل "كوكا" لإصابته بكدمة قوية في الضلع وأسفل الظهر.

واستبعد الأهلي اللاعب أحمد عبد القادر وأيضاً كريم الدبيس والحارس مصطفى مخلوف لأسباب فنية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى السعودية أمس الأول الأربعاء وخاض الفريق مرانه على ملعب (الأول بارك) في اليوم ذاته كما أدى الفريق أمس الخميس المران الأخير قبل المباراة.