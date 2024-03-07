السلاح المصري يسيطر على عرش القارة الإفريقية

ب 65 ميدالية متنوعة..

فرضت مصر سيطرتها على جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للناشئين والشباب و-15 سنة التي أقيمت خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ونجح أبطال وبطلات مصر في تحقيق المركز الأول بجدول الميداليات برصيد 65 ميدالية بواقع 28 ميدالية ذهبية، 15 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.

وجاء المنتخب التونسي في المركز الثاني برصيد 16 ميدالية بواقع ذهبية و4 فضيات و11 برونزية فيما جاء المنتخب السنغالي بالمركز الثالث برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين بينما احتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الرابع برصيد 3 فضيات و8 برونزيات.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الخامس برصيد 3 فضيات وبرونزية وحيدة فيما احتل منتخب النجير المركز السادس برصيد فضية وحيدة بينما جاء المنتخب الليبي والمغربي في المركز السابع برصيد ميدالية برونزية لكل منهما.

وشهدت البطولة سيطرة مصرية كاملة على كافة الأسلحة على صعيد الفرق حيث حقق منتخب مصر لسلاح السيف وسلاح الشيش وسيف المبارزة الميدالية الذهبية لمنافسات تحت 20 سنة للناشئين والناشئات وتحت 17 سنة للشباب والشابات بإجمالي 12 ذهبية لمنافسات الفرق.

أما على صعيد الفردي فحصد سلاح الشيش في منافسات الناشئين تحت 20 سنة ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، فيما فازت ناشئات تحت 20 سنة بثلاث ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.

وعلى صعيد سلاح الشيش بمنافسات الفردي تحت 17 سنة شباب، حقق أبطال مصر 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين، فيما حصدت مصر ميدالية برونزية في منافسات سلاح الشيش للشابات.

وفي منافسات تحت 15 سنة للبنين بسلاح الشيش، فحقق أبطال مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية وهي نفس نتائج بنات سلاح الشيش بنفس الفئة العمرية.

وفيما يخص منافسات سلاح السيف، فحقق الناشئين تحت 20 سنة 3 ميداليات بواقع ذهبية وبرونزيتين، فيما فازت ناشئات مصر بسلاح السيف بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

أما في منافسات تحت 17 سنة بسلاح السيف، فحقق الشباب 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، فيما فازت الشابات بميداليتين بواقع ذهبية وفضية.

وفيما يخص منافسات تحت 15 سنة للبنين بسلاح السيف، فتوجت مصر بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية وهي نفس النتيجة التي حصدتها بنات تحت 15 سنة بنفس السلاح.

وعلى صعيد سيف المبارزة للناشئين، فنجح أبطال تحت 20 سنة في التربع على عرش الميداليات والفوز بأربع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين فيما فازت الناشئات بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.

وفي منافسات الشباب تحت 17 سنة حقق أبطال مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية كما هو حال الشابات بنفس الفئة العمرية.

واخيرا في منافسات تحت 15 سنة بنين لسيف المبارزة، حققت مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية وهي نفس نتيجة بنات سيف المبارزة تحت 15 سنة.

وبهذه النتيجة فرضت مصر سيطرتها الكاملة على هذه النسخة من بطولة إفريقيا لتتربع على عرش القارة السمراء في جميع الأسلحة لجميع الأعمار السنية بنين وبنات.