انطلاق بطولة القاهرة الدولية للبادل بمشاركة 66 لاعبا

انطلقت مساء اليوم الخميس، منافسات بطولة القاهرة الدولية للبادل "FIP Promotion EPF1 Cairo" وهي أحد أقوى البطولات المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب "H Padel" في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 5500 يورو.

ويشارك في منافسات البطولة الدولية 66 لاعب ولاعبة بواقع 50 لاعبا و16 لاعبة من 9 دول هي: "إسبانيا - فرنسا - ألمانيا - هولندا - بريطانيا - البرتغال - البحرين - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

ومن جانبه، أكد أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل عن سعادته بإقامة البطولة وسط العاصمة المصرية وهو ما جعل اللاعبين المشاركين يشعرون بمزيد من الراحة والأمان إضافة إلى سهولة التحرك من وسط البلد إلى كافة الأماكن السياحية.

وأضاف أن البطولة ستشهد منافسة قوية سواء على صعيد الرجال أو السيدات نظرا لتواجدها على أجندة وإشراف الاتحاد الدولي للبادل.