41 مدعيًا عامًا يطلبون من ميتا إصلاح دعم العملاء لضحايا القرصنة

تطالب مجموعة من 41 مدعيًا عامًا بالولاية شركة Meta بتكثيف خدمات الدعم للمستخدمين الذين وقعوا ضحايا للاختراقات والاستيلاء على الحسابات. وكتبت المجموعة في رسالة موجهة إلى كبير المسؤولين القانونيين في شركة Meta: "نحن نرفض العمل كممثلين لخدمة العملاء في شركتك". "نطلب من Meta اتخاذ إجراءات فورية وزيادة استثماراتها بشكل كبير في أساليب التخفيف من الاستيلاء على الحساب، بالإضافة إلى الاستجابة للمستخدمين الذين تم الاستيلاء على حساباتهم."

الرسالة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة Wired، تدفع Meta إلى التعامل مع مشكلة طالما كانت مصدر إحباط لمستخدمي Facebook وInstagram: صعوبة الوصول إلى الدعم بعد أن تفقد الوصول إلى حسابك. على الرغم من أن الشركة اتخذت خطوات على مر السنين لتسهيل عملية استعادة الحسابات المفقودة على الأشخاص، إلا أن Meta تعتمد إلى حد كبير على الأنظمة الآلية ولا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يقعون في هذه الثغرات.

وكما توضح الرسالة، قد يكون هذا مدمرًا بشكل خاص للأشخاص الذين يفقدون إمكانية الوصول إلى حسابات وصفحات الأعمال. حتى منشئو المحتوى البارزون قد يجدون أنفسهم غير قادرين على الحصول على الدعم من موظف بشري في الشركة ما لم يكن لديهم اتصال شخصي بشخص يعمل في Meta. يلجأ مستخدمون آخرون أحيانًا إلى الخدمات القانونية أو يستأجرون متسللين خاصين بهم لاستعادة حساباتهم.

في حين أنه قد يبدو من المفاجئ أن يتدخل مسؤولو إنفاذ القانون في الولاية في هذه المشكلة، إلا أن موقع Reddit وغيره من المنتديات عبر الإنترنت لضحايا القرصنة ينصحون الأشخاص في كثير من الأحيان بتقديم شكاوى إلى مكتب النائب العام المحلي كملاذ أخير. أبلغ بعض المستخدمين عن استعادة الوصول إلى حساباتهم بعد تدخل مكتب المدعي العام بالولاية نيابة عنهم.

الآن، يبدو أن AGs قد غمرتها مثل هذه الطلبات. وجاء في الرسالة: "لقد شهدت مكاتبنا ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا في الشكاوى في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعمليات الاستيلاء على الحسابات، الأمر الذي لا يثير قلق ناخبينا فحسب، بل يمثل أيضًا استنزافًا كبيرًا لموارد مكتبنا".

بالإضافة إلى تخصيص المزيد من الموارد لخدمة العملاء، تطلب الرسالة من Meta تقديم المزيد من التفاصيل حول "عدد عمليات الاستيلاء على الحسابات على مدار السنوات الخمس الماضية؛ الأسباب المشتبه بها للزيادة في عمليات الاستيلاء على الحسابات؛ الضمانات المعمول بها حاليًا لمنع عمليات الاستيلاء على الحسابات؛ السياسات والإجراءات الحالية المتعلقة باستجابة Meta لعمليات الاستيلاء على الحسابات؛ والتوظيف المتعلق بحماية المنصات من عمليات الاستيلاء على الحسابات وكذلك الرد على الشكاوى.

وفي بيان، قال متحدث باسم ميتا إن "المحتالين يستخدمون كل منصة متاحة لهم ويتكيفون باستمرار للتهرب من التنفيذ" من الشركة. "نحن نستثمر بكثافة في فرق التنفيذ والمراجعة المدربة لدينا ولدينا أدوات كشف متخصصة لتحديد الحسابات المخترقة والأنشطة الاحتيالية الأخرى. نحن نشارك بانتظام النصائح والأدوات التي يمكن للأشخاص استخدامها لحماية أنفسهم، وتوفير وسيلة للإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة، والعمل مع سلطات إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية."

في عام 2022، ذكرت بلومبرج أن Meta كانت في "المراحل الأولى" لإنشاء قسم خدمة العملاء الذي سيكون قادرًا على مساعدة المستخدمين في مشكلات الحساب. ومن غير الواضح ما الذي حدث للخطة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، قامت الشركة بتسريح آلاف الموظفين. في رسالتهم، أشار النائب العام للدولة إلى أنهم شهدوا ارتفاعًا طفيفًا في الشكاوى "في نفس الوقت تقريبًا أعلنت شركة ميتا عن تسريح جماعي لحوالي 11000 موظف في نوفمبر 2022، والذي يقال إنه ركز على "قطاع الأمن والخصوصية والنزاهة".