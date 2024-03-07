طرق بسيطة للتخلص من رائحة الثوم الكريهة بالفم

أكدت طبيبة تغذية أن هناك العديد من الطرق الصحية البسيطة للتخلص من رائحة الثوم الكريهة في الفم بفعالية، والتي قد يعاني منها الكثيرون في بعض الأحيان.

كيف نتخلص من رائحة الثوم الكريهة في الفم؟

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، ترجع رائحة الثوم إلى مركب الأليسين المسؤول عن رائحته المميزة، فعند تناول الثوم تكتشف مستقبلات الهواء الحسية الموجودة في الفم هذه المادة الموجودة في الجسم ومنتجاتها، ما يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة.

في الوقت نفسه، يساعد تنظيف تجويف الفم بصورة صحيحة على التخلص من رائحة الثوم الكريهة، لذا يجب الاهتمام بنظافة الأسنان دائما واستخدام معطرات الفم، وبالتالي تزول بقايا الثوم من الفم، كما أن شرب الماء بانتظام يساعد على التخلص من الأليسين ورائحة الثوم.

وكذلك مضغ العلكة التي تحفز إفراز اللعاب، الذي يساعد على إزالة الأليسين وتقليل رائحة الثوم.

وتشير الطبيبة إلى إنه ليس من الضروري استخدام الثوم الطازج، لأن المجفف على شكل حبيبات بديل ممتاز يضيف نكهة للأطباق دون أن يسبب رائحة كريهة.